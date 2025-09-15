Cine este Owen Cooper, adolescentul care a făcut istorie la Emmy și a cucerit Netflix cu „Adolescence”. S-a învoit de la școală ca să-și ridice prestigiosul premiu

Îl vezi pe scenă emoționat, cu trofeul în mână, și te întrebi cine e puștiul care tocmai a devenit cel mai tânăr câștigător al Emmy-ului pentru rol secundar. Numele lui este Owen Cooper și, până acum un an, preocuparea lui principală nu era covorul roșu, ci orarul de la școală și visul – deloc actoricesc – de a ajunge fotbalist. Ascensiunea sa fulgerătoare are un punct de pornire limpede: „Adolescence”, miniseria Netflix creată de Stephen Graham și Jack Thorne, unde Owen joacă un băiat de 13 ani prins într-o poveste intensă despre violență și maturizare forțată.

Succesul a venit cu o anecdotă savuroasă, deloc hollywoodiană: pentru a ajunge la gală, Owen s-a „învoit” de la școală – o linie de viață foarte reală care contrastează amuzant cu strălucirea serii premiilor. În rest, totul e despre disciplină, instinct și un debut atât de sigur pe sine, încât i-a surprins inclusiv pe veteranii din jurul lui.

De la prima audiție la un rol care nu iartă

„Adolescence” a fost pentru Owen Cooper nu doar primul rol pe ecran, ci primul job actoricesc în absolut. Totul a început cu câteva cursuri, o mică agenție și un self-tape trimis pentru rolul lui Jamie Miller. Avea 14 ani la filmări (15 la lansare), iar șansa lui a întâlnit un format tehnic greu și rar: episoade filmate în plan-secvență, dintr-o bucată, fără plasă de siguranță la montaj.

Regizorul Philip Barantini – care experimentase deja acest stil în „Boiling Point” – a povestit că Owen „rămâne în moment” și „spune adevărul” cu o naturalețe pe care mulți o caută ani întregi. Pe platou, echipa a avut și un psiholog pentru a gestiona presiunea emoțională a scenelor; între duble, însă, băiatul dispărea la joacă, semn că știe instinctiv să intre și să iasă din starea personajului fără să se epuizeze. Această elasticitate emoțională a făcut diferența într-un proiect care cere respirație lungă, ritm și concentrare absolută.

Mentoratul lui Stephen Graham și saltul spre maturitate artistică

Partenerul său de platou este Stephen Graham, unul dintre cei mai respectați actori britanici, care aici joacă și rolul mentorului. Există o scenă-cheie despre care echipa povestește des: într-o pauză fără cameră, Graham l-a împins pe Owen în marginea emoției cu un exercițiu verbal dur, iar din acel moment tânărul a atins intensități noi în fiecare dublă. Acel „click” a cimentat nu doar o secvență memorabilă, ci și încrederea că Owen poate duce greul unui rol cu straturi.

Reacțiile colegilor confirmă. Erin Doherty, interpreta psihologului Briony, a descris ca „genuin înfricoșător” felul în care Owen schimbă registrul de la fragilitate la furie incandescentă în aceeași scenă. Pentru un debutant, nu e doar talent; e un control fin al nuanței, al tăcerilor, al energiilor dintre replici. De aici până la premiile Emmy nu a mai fost decât un pas – dar unul pe deplin meritat de felul în care personajul lui rămâne cu tine mult după genericul final.

Un drum început „din joacă” și o confirmare rapidă

Owen Cooper spune că a descoperit actoria abia de curând. Visul copilăriei era fotbalul, iar tranziția a venit fără mare programare: câteva lecții, o audiție, un self-tape – și un rol care i-a schimbat traiectoria. Faptul că „Adolescence” este construit în etape lungi, în timp real, l-a obligat să se bazeze pe instinct, ascultare și reacție. Nu e un rol care se ascunde în montaj; totul e vizibil, la suprafață, iar camera nu iartă.

Rezultatul? Un personaj prin care respiră un actor. Owen livrează un Jamie care nu imploră simpatia, dar o obține prin luciditatea cu care trece de la copil la adolescent încrâncenat. Este, poate, cea mai grea sarcină la debut: să nu „spui” emoția, ci să o lași să se nască în timp ce forma rămâne austeră. Efectul pe ecran e magnetic.

Ce urmează pentru Owen Cooper: de la Netflix la „Wuthering Heights”

Impulsul de acum e consolidat de următorul proiect mare: „Wuthering Heights”, ecranizarea semnată de Emerald Fennell după clasicul lui Emily Brontë. Owen îl interpretează pe tânărul Heathcliff, în timp ce versiunea adultă aparține lui Jacob Elordi – un duo care promite un arc de creștere interesant. Dacă în „Adolescence” și-a testat rezistența într-un dispozitiv formal dur, aici va avea nevoie de o paletă clasică de nuanțe: roman gotic, obsesie, tăcere și ardere lentă.

Indiferent de drum, câteva lucruri sunt deja clare: are instinct, disciplină și calm. A bifat o performanță de vârf într-un context tehnic dificil și a trecut examenul scenei mari cu naturalețea cu care, cu o zi înainte, își făcea teme. Iar trofeul de pe noptieră – obținut după o „învoire” strategică de la școală – rămâne cel mai simpatic reminder că maturizarea profesională poate să prindă viteză fără să ardă copilăria.