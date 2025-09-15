Ultima ora
15 sept. 2025 | 09:55
de Andrei Simion

Cine este Owen Cooper, adolescentul care a făcut istorie la Emmy și a cucerit Netflix cu „Adolescence”. S-a învoit de la școală ca să-și ridice prestigiosul premiu

ENTERTAINMENT
Cine este Owen Cooper, adolescentul care a făcut istorie la Emmy și a cucerit Netflix cu „Adolescence”. S-a învoit de la școală ca să-și ridice prestigiosul premiu
13imagini
Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător al Emmy pentru rol secundar, datorită prestației sale din miniseria Netflix „Adolescence”. (Foto: Profimedia)

Îl vezi pe scenă emoționat, cu trofeul în mână, și te întrebi cine e puștiul care tocmai a devenit cel mai tânăr câștigător al Emmy-ului pentru rol secundar. Numele lui este Owen Cooper și, până acum un an, preocuparea lui principală nu era covorul roșu, ci orarul de la școală și visul – deloc actoricesc – de a ajunge fotbalist. Ascensiunea sa fulgerătoare are un punct de pornire limpede: „Adolescence”, miniseria Netflix creată de Stephen Graham și Jack Thorne, unde Owen joacă un băiat de 13 ani prins într-o poveste intensă despre violență și maturizare forțată.

Succesul a venit cu o anecdotă savuroasă, deloc hollywoodiană: pentru a ajunge la gală, Owen s-a „învoit” de la școală – o linie de viață foarte reală care contrastează amuzant cu strălucirea serii premiilor. În rest, totul e despre disciplină, instinct și un debut atât de sigur pe sine, încât i-a surprins inclusiv pe veteranii din jurul lui.

De la prima audiție la un rol care nu iartă

„Adolescence” a fost pentru Owen Cooper nu doar primul rol pe ecran, ci primul job actoricesc în absolut. Totul a început cu câteva cursuri, o mică agenție și un self-tape trimis pentru rolul lui Jamie Miller. Avea 14 ani la filmări (15 la lansare), iar șansa lui a întâlnit un format tehnic greu și rar: episoade filmate în plan-secvență, dintr-o bucată, fără plasă de siguranță la montaj.

Regizorul Philip Barantini – care experimentase deja acest stil în „Boiling Point” – a povestit că Owen „rămâne în moment” și „spune adevărul” cu o naturalețe pe care mulți o caută ani întregi. Pe platou, echipa a avut și un psiholog pentru a gestiona presiunea emoțională a scenelor; între duble, însă, băiatul dispărea la joacă, semn că știe instinctiv să intre și să iasă din starea personajului fără să se epuizeze. Această elasticitate emoțională a făcut diferența într-un proiect care cere respirație lungă, ritm și concentrare absolută.

Owen Cooper emmy adolescence scaled

„Adolescence” este chiar debutul lui pe ecran: a filmat la 14 ani, în episoade realizate dintr-o singură bucată (one-shot), un format extrem de solicitant. (Foto: Profimedia)

Mentoratul lui Stephen Graham și saltul spre maturitate artistică

Partenerul său de platou este Stephen Graham, unul dintre cei mai respectați actori britanici, care aici joacă și rolul mentorului. Există o scenă-cheie despre care echipa povestește des: într-o pauză fără cameră, Graham l-a împins pe Owen în marginea emoției cu un exercițiu verbal dur, iar din acel moment tânărul a atins intensități noi în fiecare dublă. Acel „click” a cimentat nu doar o secvență memorabilă, ci și încrederea că Owen poate duce greul unui rol cu straturi.

Reacțiile colegilor confirmă. Erin Doherty, interpreta psihologului Briony, a descris ca „genuin înfricoșător” felul în care Owen schimbă registrul de la fragilitate la furie incandescentă în aceeași scenă. Pentru un debutant, nu e doar talent; e un control fin al nuanței, al tăcerilor, al energiilor dintre replici. De aici până la premiile Emmy nu a mai fost decât un pas – dar unul pe deplin meritat de felul în care personajul lui rămâne cu tine mult după genericul final.

Owen Cooper emmy adolescence

Mentorul său pe platou a fost Stephen Graham, a cărui colaborare l-a ajutat să atingă momente de intensitate emoțională remarcabile. (Foto: Profimedia)

Un drum început „din joacă” și o confirmare rapidă

Owen Cooper spune că a descoperit actoria abia de curând. Visul copilăriei era fotbalul, iar tranziția a venit fără mare programare: câteva lecții, o audiție, un self-tape – și un rol care i-a schimbat traiectoria. Faptul că „Adolescence” este construit în etape lungi, în timp real, l-a obligat să se bazeze pe instinct, ascultare și reacție. Nu e un rol care se ascunde în montaj; totul e vizibil, la suprafață, iar camera nu iartă.

Rezultatul? Un personaj prin care respiră un actor. Owen livrează un Jamie care nu imploră simpatia, dar o obține prin luciditatea cu care trece de la copil la adolescent încrâncenat. Este, poate, cea mai grea sarcină la debut: să nu „spui” emoția, ci să o lași să se nască în timp ce forma rămâne austeră. Efectul pe ecran e magnetic.

Următorul pas: joacă tânărul Heathcliff în „Wuthering Heights” (regia Emerald Fennell), alături de Jacob Elordi, după ce a descoperit actoria abia recent, visând inițial la o carieră în fotbal. (Foto:AP)

Ce urmează pentru Owen Cooper: de la Netflix la „Wuthering Heights”

Impulsul de acum e consolidat de următorul proiect mare: „Wuthering Heights”, ecranizarea semnată de Emerald Fennell după clasicul lui Emily Brontë. Owen îl interpretează pe tânărul Heathcliff, în timp ce versiunea adultă aparține lui Jacob Elordi – un duo care promite un arc de creștere interesant. Dacă în „Adolescence” și-a testat rezistența într-un dispozitiv formal dur, aici va avea nevoie de o paletă clasică de nuanțe: roman gotic, obsesie, tăcere și ardere lentă.

Indiferent de drum, câteva lucruri sunt deja clare: are instinct, disciplină și calm. A bifat o performanță de vârf într-un context tehnic dificil și a trecut examenul scenei mari cu naturalețea cu care, cu o zi înainte, își făcea teme. Iar trofeul de pe noptieră – obținut după o „învoire” strategică de la școală – rămâne cel mai simpatic reminder că maturizarea profesională poate să prindă viteză fără să ardă copilăria.

