Cine este noul proprietar al blocului Scala din București și ce planuri are pentru clădirea cu risc seismic

Una dintre cele mai vechi și mai cunoscute clădiri din București, blocul Scala, are un nou proprietar. Tranzacția s-a făcut în urmă cu doar câteva zile!

Blocul Scala are un nou proprietar

Daniela Schoppmeyer, proprietara unei fabrici de confecții din București și acționar majoritar al Faberrom, a cumpărat de la moștenitorii familiei Bragadiru jumătate din blocul Scala, situat pe Bulevardul Magheru.

Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut la începutul lunii septembrie cele 27 de apartamente și studiouri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala. Joi, 18 septembrie, profit.ro a confirmat că achiziția a fost realizată de Daniela Schoppmeyer, în vârstă de 45 de ani.

Urmează o consolidare?

Schoppmeyer conduce Faberrom, companie care a preluat în anii ’90, în urma privatizării APACA, majoritatea spațiilor fostei fabrici de confecții din sectorul 6. Ea a preluat conducerea firmei în 2015. Această tranzacție deschide posibilitatea consolidării clădirii Scala, veche de aproape 100 de ani și încadrată în clasa I de risc seismic.

Istoria Scala

Construit în 1935, cinematograful Scala a fost o emblemă a vieții culturale interbelice, pe vremea regelui Carol al II-lea. În 1948, blocul a fost naționalizat de regimul comunist, iar în 1950 întregul imobil a trecut în proprietatea statului. În 2001, apartamentele au fost retrocedate moștenitorilor industralistului Dumitru Marinescu Bragadiru.

Clădirea a rezistat celor două cutremure majore care au lovit România în ultimul secol, din 1940 și 1977. După cutremurul din 1977, blocul a fost consolidat parțial în regim de urgență. În prezent, imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic, iar cinematograful Scala a fost închis definitiv în 2016.

În 2019, cinematograful și clădirea alăturată, garajul Ciclop, au fost scoase la licitație, dar nu au fost vândute. La acea vreme, Artmark estima prețul de pornire pentru ambele imobile la aproximativ 10 milioane de euro, cu posibilitatea de achiziție individuală sau împreună.