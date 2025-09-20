Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 21:41
de Filon Stan

Cine este noul proprietar al blocului Scala din București și ce planuri are pentru clădirea cu risc seismic

Social
Cine este noul proprietar al blocului Scala din București și ce planuri are pentru clădirea cu risc seismic
Blocul emblematic Scala si-a gasit un nou proprietar

Una dintre cele mai vechi și mai cunoscute clădiri din București, blocul Scala, are un nou proprietar. Tranzacția s-a făcut în urmă cu doar câteva zile!

Blocul Scala are un nou proprietar

Daniela Schoppmeyer, proprietara unei fabrici de confecții din București și acționar majoritar al Faberrom, a cumpărat de la moștenitorii familiei Bragadiru jumătate din blocul Scala, situat pe Bulevardul Magheru.

Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut la începutul lunii septembrie cele 27 de apartamente și studiouri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala. Joi, 18 septembrie, profit.ro a confirmat că achiziția a fost realizată de Daniela Schoppmeyer, în vârstă de 45 de ani.

Urmează o consolidare?

Schoppmeyer conduce Faberrom, companie care a preluat în anii ’90, în urma privatizării APACA, majoritatea spațiilor fostei fabrici de confecții din sectorul 6. Ea a preluat conducerea firmei în 2015. Această tranzacție deschide posibilitatea consolidării clădirii Scala, veche de aproape 100 de ani și încadrată în clasa I de risc seismic.

Istoria Scala

Construit în 1935, cinematograful Scala a fost o emblemă a vieții culturale interbelice, pe vremea regelui Carol al II-lea. În 1948, blocul a fost naționalizat de regimul comunist, iar în 1950 întregul imobil a trecut în proprietatea statului. În 2001, apartamentele au fost retrocedate moștenitorilor industralistului Dumitru Marinescu Bragadiru.

Clădirea a rezistat celor două cutremure majore care au lovit România în ultimul secol, din 1940 și 1977. După cutremurul din 1977, blocul a fost consolidat parțial în regim de urgență. În prezent, imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic, iar cinematograful Scala a fost închis definitiv în 2016.

În 2019, cinematograful și clădirea alăturată, garajul Ciclop, au fost scoase la licitație, dar nu au fost vândute. La acea vreme, Artmark estima prețul de pornire pentru ambele imobile la aproximativ 10 milioane de euro, cu posibilitatea de achiziție individuală sau împreună.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Zațul de cafea este un deșeu problematic, dar există o soluție ca să nu mai ajungă în canalizări sau la gunoi: transformarea în beton
Zațul de cafea este un deșeu problematic, dar există o soluție ca să nu mai ajungă în canalizări sau la gunoi: transformarea în beton
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
Ce salariu încasa Călin Georgescu pentru activitatea didactică la Universitatea din Pitești și de ce nu mai preda
Ce salariu încasa Călin Georgescu pentru activitatea didactică la Universitatea din Pitești și de ce nu mai preda
Ce a putut spune Donald Trump despre mâncarea servită la banchetul regelui Charles. Răspunsul lui a devenit viral și a stârnit un val de reacții
Ce a putut spune Donald Trump despre mâncarea servită la banchetul regelui Charles. Răspunsul lui a devenit viral și a stârnit un val de reacții
Unde va fi vizibilă eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie și la ce oră începe
Unde va fi vizibilă eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie și la ce oră începe
Aeroportul din Dublin evacuat de urgență în urma unei alerte de securitate
Aeroportul din Dublin evacuat de urgență în urma unei alerte de securitate
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Ce salariu are un învățător în 2025 după 30 de ani de muncă. Cum se calculează pensia
Ce salariu are un învățător în 2025 după 30 de ani de muncă. Cum se calculează pensia
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Playtech Știri
Horoscop 21 septembrie 2025: Leii își fac planuri financiare, Fecioarele își schimbă stilul de viață
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...