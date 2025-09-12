Francezii cumpără bucată cu bucată: o afacere locală românească trece în proprietatea unui gigant

După tranzacția prin care VINCI Energies a preluat integral EnergoBit la finalul lunii iulie, un nou nume mare din Franța marchează o mutare în energia românească. Veolia a anunțat achiziția pachetului majoritar din General Me.el Electric (GME), o companie antreprenorială specializată în proiectarea, execuția și mentenanța sistemelor electrice, dar și în producția de energie fotovoltaică și soluții de stocare în baterii.

Potrivit datelor comunicate, structura acționariatului GME după tranzacție este: 77,5% Veolia România Soluții Integrate, 18,25% fondatorul Valeriu Stoicescu și 4,25% Dumitru Antonescu. Compania, fondată în urmă cu 30 de ani, a încheiat anul trecut cu venituri de aproximativ 185 milioane lei (circa 37 milioane euro), în creștere cu 22% față de anul anterior, și un profit net de circa 12 milioane lei, având 178 de angajați.

Contextul mai larg arată o accelerare a consolidării în servicii energetice: VINCI Energies – divizia de servicii a grupului VINCI – a cumpărat 100% din EnergoBit, o afacere de peste 100 milioane euro, considerată printre cele mai solide companii antreprenoriale din domeniu. În paralel, Veolia, cu afaceri raportate de circa 439 milioane euro și 3.600 de angajați în România, își extinde portofoliul local pe zona de electrificare și tranziție energetică.

De ce contează pentru piața locală

Seria de achiziții sugerează o repoziționare a marilor jucători internaționali pe lanțul valoric al energiei din România. Preluarea unei companii precum GME, cu expertiză atât pe lucrări electrice clasice, cât și pe tehnologii „verzi” (fotovoltaic și stocare), indică o miză pragmatică: integrarea competențelor care livrează proiecte de eficiență, digitalizare și decarbonizare pentru clienți industriali și municipalități.

Pentru companiile locale, intrarea unor grupuri cu putere financiară ridicată aduce atât oportunități, cât și presiuni. Pe de o parte, accesul la know-how, instrumente de finanțare și piețe noi poate accelera dezvoltarea proiectelor și profesionalizarea proceselor. Pe de altă parte, concurența pe resurse – de la specialiști până la capacități de execuție – poate crește, în timp ce independența decizională tipică firmelor antreprenoriale se ajustează odată cu integrarea într-un conglomerat.

Ce înseamnă pentru tranziția energetică

În ultimii ani, cererea pentru soluții de electrificare, management al consumului, producție distribuită și stocare a crescut constant. Un portofoliu extins care combină servicii de proiectare și operare cu finanțarea investițiilor poate reduce timpul de implementare pentru proiectele de modernizare energetică. Astfel de capacități devin critice în contextul rețelelor aglomerate, al nevoilor de flexibilitate și al obiectivelor de decarbonizare în industrie și servicii publice.

În plus, integrarea pe verticală – de la proiectare la operare și mentenanță – poate oferi clienților pachete „la cheie”, cu garanții de performanță, un element important în creșterea încrederii și în accelerarea deciziilor de investiții. Pentru mediul de afaceri, predictibilitatea livrării și a costurilor rămâne un criteriu central într-o perioadă cu volatilitate ridicată a prețurilor la energie.

Ce urmează și ce riscuri există

Pe termen scurt, urmează fazele obișnuite ale unei integrări: alinierea proceselor, a standardelor de guvernanță și a portofoliilor de proiecte. Pentru GME, menținerea echipelor și a ritmului de execuție va fi esențială pentru a nu pierde avantajul operațional acumulat. Pentru Veolia, testul va fi capacitatea de a transforma rapid sinergiile în valoare comercială măsurabilă.

Rămân și câteva zone de atenție. Piața forței de muncă în energie și construcții-montaj este tensionată, iar calendarul investițiilor publice și private depinde de aprobări, finanțări și capacitatea rețelelor. În același timp, consolidarea aduce cu sine un grad mai mare de concentrare, ceea ce poate intensifica competiția pentru contracte majore. În ansamblu, direcția este clară: „bucată cu bucată”, piața locală se așază într-un peisaj dominat de grupuri cu acoperire regională, cu efecte vizibile asupra vitezei tranziției energetice și a standardelor de execuție.