Cine este femeia care a cerut ordin de protecție împotriva lui Ștefan Mandachi. Mărturii tulburătoare despre relația cu milionarul din Suceava

Scandal de proporții în lumea mondenă și de afaceri. Cristina, femeia care i-a dăruit un copil milionarului Ștefan Mandachi, a cerut în instanță un ordin de protecție împotriva acestuia, acuzându-l de agresiuni fizice și psihice. Mărturiile femeii vin în contextul unor tragedii recente și zguduie imaginea unuia dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România.

Cristina și Ștefan Mandachi au format un cuplu ani la rând, iar fetița lor, în vârstă de un an și jumătate, părea să fie dovada unei legături stabile.

Însă, potrivit declarațiilor Cristinei, încă din perioada sarcinii ar fi fost supusă agresiunilor din partea partenerului. Deși a păstrat discreția mult timp, ea a decis recent să rupă tăcerea, în contextul cazurilor tragice în care femei au fost ucise după ce au fost abuzate de parteneri.

A depus o solicitare oficială la Judecătoria Iași pentru un ordin de protecție, declarând că a trăit în teroare. Femeia, despre care se știe puțin în spațiul public, a încercat să-și reconstruiască viața și să transforme durerea într-o platformă de sprijin pentru alte femei abuzate.

Ironia amară este că Ștefan Mandachi a fost chiar invitat în trecut în cadrul proiectului Cristinei, care viza sprijinirea femeilor în a-și recâștiga autonomia și independența financiară. Femeia a vorbit deschis, cu un an înainte de scandal, despre motivația din spatele platformei create:

”Mi-am resuscitat o amintire de mult uitată, din copilărie. Și anume, la tatăl meu lucra o tânără foarte frumoasă, cu enorm de mult potențial, dar care s-a îndrăgostit de un bărbat cu o reputație ușor pătată, care nu avea job și care nu s-a îndrăgostit, la rândul lui, de această femeie.

Am tot urmărit-o cum suferea, cum rămânea fără bani, pentru că îi dădea lui. Îmi povestea și îmi arăta mesaje cum domnul, dacă pot să îi spun așa, îi spunea că va ieși cu ea la întâlnire doar dacă îi cumpără un pachet de țigări.

Deși eram foarte mică, am știut să interpretez perfect situația și am simțit multă revoltă. Încercam să o sfătuiesc și am continuat să fac asta cu prietenele mele, chiar cu femeile care erau cu mai mulți ani mai mari decât mine.

Am zis că refuz să mai văd vreodată o femeie în acea situație. Mi-am dat seama că singurul mod să ajut femeile este prin facilitarea accesului la educație.

Femeile, ca această domnișoară, sunt complet nevinovate. Am căutat să aduc mentori din toate ariile de expertiză de care ar avea nevoie o femeie, și educație financiară, și educație privind relațiile.”, povestea Cristina pe YouTube.