Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier

Un moment de neatenție pe șosea poate avea consecințe grave, iar atunci când în fața mașinii apare brusc un câine, o pisică sau alt animal, reflexul natural este să frânezi pentru a evita impactul. Însă ce se întâmplă dacă, în urma acestei manevre, ești lovit din spate de un alt șofer? Situația poate părea complicată, însă Codul Rutier are reguli clare cu privire la responsabilitatea fiecărui conducător auto.

Legea prevede că șoferul nu are voie să frâneze brusc fără motiv, pentru a intimida sau a pune în dificultate alți participanți la trafic. Totuși, în momentul în care un animal apare pe carosabil, oprirea devine justificată. Aceasta este o situație în care frânarea bruscă are un motiv întemeiat, deci șoferul din față nu poate fi considerat vinovat de producerea accidentului.

Cine este responsabil în cazul unui impact din spate

În scenariul în care un șofer frânează brusc pentru a evita un câine, iar vehiculul care circulă în spatele său nu reușește să oprească și provoacă un accident, responsabilitatea revine celui din spate. Codul Rutier stabilește că fiecare conducător auto trebuie să păstreze o distanță suficientă față de mașina din față, adaptată vitezei de deplasare și condițiilor de trafic.

Această distanță trebuie să permită oprirea în siguranță chiar și în cazul unei frânări neașteptate. Dacă șoferul din spate lovește mașina din față, înseamnă că nu a respectat regula și nu a menținut spațiul necesar pentru a evita coliziunea. Polițistul rutier Tavi Perțea explică simplu: cel care a frânat pentru a salva o viață, fie ea a unui om sau a unui animal, a avut un motiv întemeiat și nu poate fi sancționat. Singurul vinovat rămâne conducătorul auto din spate.

Cum eviți astfel de situații și ce spune regula celor „2 secunde”

Deși legea nu precizează o distanță exactă între vehicule, recomandarea specialiștilor este aplicarea regulii celor „2 secunde”. Aceasta presupune ca, atunci când mașina din față trece de un punct fix, precum un stâlp sau un copac, să aștepți cel puțin două secunde până ajungi în același loc.

Dacă timpul este mai mic, înseamnă că rulezi prea aproape și riști să nu poți opri la timp. În condiții de ploaie, ceață sau carosabil alunecos, distanța ar trebui chiar mărită, pentru că spațiul de frânare crește considerabil.

Astfel, chiar dacă prezența animalelor pe drumuri nu ar trebui să existe și responsabilitatea aparține în primul rând proprietarilor lor, din punct de vedere legal, șoferul care nu păstrează distanța de siguranță rămâne cel vinovat în cazul unei coliziuni din spate.