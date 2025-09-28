Cine este de vină dacă faci accident în sensul giratoriu. Regula din Codul Rutier ignorată de mulți șoferi

Sensul giratoriu este, în teorie, una dintre cele mai sigure forme de intersecție, însă în practică generează foarte multe accidente și dispute între șoferi. Principala cauză este confuzia privind acordarea priorității și regulile de circulație atunci când intersecția are mai multe benzi. Deși legea este clară, mulți conducători auto o interpretează greșit sau o ignoră, ceea ce duce la incidente rutiere și chiar la procese complicate pentru stabilirea vinovăției.

În 2025, Codul Rutier stabilește explicit ordinea de prioritate în orice intersecție: semnalele polițistului, semnalele speciale ale vehiculelor de urgență, semaforul, indicatoarele, marcajele și, abia apoi, regulile generale de circulație. Cu toate acestea, în sensul giratoriu există un principiu simplu, dar adesea ignorat: cel care este deja în intersecție are prioritate.

Ce spune legea despre prioritatea în sensul giratoriu

Articolul 57, alineatul (4) din OUG 195/2002 este cel care reglementează clar modul de circulație: „În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.” Cu alte cuvinte, oricât de grăbit ai fi, dacă intri într-un sens giratoriu trebuie să acorzi prioritate celor care deja circulă în interior.

Problemele apar atunci când giratoriul are mai multe benzi, iar șoferii nu respectă obligația de a semnaliza corect ieșirea sau de a se asigura că manevra nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic. Articolul 107 din Codul Rutier subliniază acest lucru: „Conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.”

Cine e vinovat în cazul unui accident în giratoriu

În majoritatea cazurilor, vina îi aparține celui care intră în giratoriu fără să acorde prioritate. Totuși, în intersecțiile cu mai multe benzi, răspunderea poate fi împărțită dacă șoferul aflat deja în sens schimbă banda sau părăsește intersecția fără să semnalizeze corespunzător. Astfel, accidentele se pot solda cu culpă comună, ceea ce înseamnă că ambele părți suportă consecințele, inclusiv puncte de penalizare sau împărțirea costurilor reparațiilor.

De aceea, polițiștii rutieri recomandă să semnalizezi orice schimbare de direcție și să păstrezi banda potrivită intenției tale. Dacă vrei să ieși din sensul giratoriu la prima ieșire, trebuie să circuli pe banda din dreapta și să semnalizezi clar. Dacă vrei să mergi spre ieșirile următoare, folosește banda interioară, dar ai grijă să revii din timp spre exterior, semnalizând.

Sensul giratoriu nu este complicat în teorie, însă modul în care șoferii îl abordează face diferența între o manevră sigură și un accident. Regulile sunt clare, dar respectarea lor rămâne o provocare pe șoselele din România.