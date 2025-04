Cine este bărbatul care a terorizat-o pe fiica lui Gigi Becali. S-a decis să fie monitorizat cu o brățară electronică

Alexandra Becali, fiica lui Gigi Becali, a obținut un ordin de protecție valabil timp de un an împotriva unui bărbat din Prahova care o urmărea de o perioadă. După ce a depus plângere la poliție, autoritățile au decis ca individul să fie supravegheat prin montarea unei brățări electronice. Totodată, tânăra beneficiază de protecție permanentă din partea fostului fotbalist Ionuț Luțu.

Bărbatul care a terorizat-o pe fiica lui Gigi Becali a primit ordin de protecție

Judecătorii din Buftea au emis un ordin de protecție la solicitarea Alexandrei Becali, care a cerut ajutorul instanței după ce a constatat că este urmărită de un bărbat și s-a simțit în pericol.

Bărbatul care a urmărit-o pe fiica lui Gigi Becali este un tânăr din județul Prahova. Conform deciziei, nu are voie să se apropie timp de un an nici de Alexandra Becali, nici de locuința acesteia din Pipera. În plus, instanța a dispus ca acesta să poarte o brățară electronică de monitorizare, pentru a permite autorităților să verifice respectarea măsurilor impuse.

Hotărârea instanței poate fi contestată. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, bărbatul a negat în timpul audierilor că ar fi urmărit-o pe fiica lui Gigi Becali.

Cum funcționează brățara electronică

O brățară electronică de monitorizare este un dispozitiv purtat la gleznă sau, mai rar, la încheietura mâinii, folosit pentru supravegherea persoanelor aflate sub anumite restricții legale, fără a fi încarcerate. În România, aceste dispozitive sunt folosite în principal în cazuri de:

ordine de protecție, cum ar fi cele emise pentru victimele violenței domestice sau hărțuirii;

arest la domiciliu;

control judiciar cu interdicții de deplasare.

Brățara este conectată la un sistem GPS și/sau o rețea mobilă și trimite în timp real informații despre locația purtătorului către un centru de monitorizare. Dacă persoana încalcă perimetrul impus de instanță (de exemplu, se apropie de victimă sau părăsește domiciliul), autoritățile sunt alertate imediat.

Dispozitivul este rezistent la apă și manipulare forțată. Nu poate fi scos fără a alerta sistemul, permite monitorizarea continuă.