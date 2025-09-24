Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 14:51
de Vieriu Ionut

Cine este adolescentul care a trimis mesaje de amenințare către școlile și spitale din București și din țară. Ce imagini au găsit anchetatorii în telefonul lui și cum i-a indus în eroare

ACTUALITATE
Elev arestat, după ce a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale

Un val de panică a cuprins sute de instituții publice din România după ce au fost trimise sute de mesaje de amenințare pe adresele lor electronice. Ancheta declanșată imediat a dus, după trei zile de verificări intense, la identificarea unui suspect: un adolescent de 17 ani din Capitală, elev la Liceul „Hristo Botev”. Tânărul a fost ridicat de polițiști miercuri dimineață și dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), unde a fost audiat ore întregi.

Cum a fost ridicat adolescentul de polițiști

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, băiatul se afla chiar în fața blocului său, pregătit să plece la școală, atunci când a fost interceptat de autorități. În momentul în care a observat polițiștii, acesta ar fi încercat să își distrugă telefonul mobil, încercare care nu a reușit, dar care a atras atenția anchetatorilor.

Telefonul este una dintre principalele surse de probe, întrucât, potrivit anchetatorilor, de pe acesta ar fi fost trimise mesajele care au alarmat întreaga țară. Elevul este principalul suspect în cazul celor 500 de e-mailuri cu conținut amenințător expediate către școli, grădinițe și spitale din București și din alte județe.

Ce au descoperit anchetatorii în telefonul adolescentului

Ultimul val de mesaje, trimis marți seară, a inclus nu doar amenințări, ci și imagini șocante preluate de la masacre produse în Statele Unite. Printre acestea se numără fotografii cu Adam Lanza, autorul atacului de la școala Sandy Hook din 2012, soldat cu 26 de victime, dar și imagini din tragedia de la Robb Elementary School din Uvalde, Texas, unde în 2022 au murit 21 de persoane.

Aceste fotografii, atașate mesajelor, au amplificat sentimentul de teamă și au determinat autoritățile să trateze situația cu maximă seriozitate. În total, peste 500 de e-mailuri au fost expediate către instituții din întreaga țară, folosind aceeași adresă electronică identificată deja de duminică, 21 septembrie.

Surse citate de Observator susțin că adolescentul și-ar fi instalat un VPN pe telefon pentru a-și ascunde adresa IP și a îngreuna astfel identificarea sa. Cu toate acestea, specialiștii IT din cadrul Poliției au reușit să urmărească traseul mesajelor, ajungând în final la el.

Situația medicală a tânărului

Potrivit acelorași surse, băiatul se află sub tratament psihiatric și ar fi avut în trecut episoade de automutilare. Acest aspect adaugă un element suplimentar de complexitate anchetei, întrucât autoritățile trebuie să stabilească dacă adolescentul a acționat singur, conștient de gravitatea faptelor sale, sau dacă a fost influențat de alte persoane.

De asemenea, anchetatorii urmează să stabilească în perioada următoare dacă adolescentul este într-adevăr autorul tuturor mesajelor trimise sau dacă are legături cu alți indivizi implicați.

Consecințele anchetei și impactul asupra comunității

În prezent, adolescentul este audiat, iar anchetatorii adună probe pentru a decide ce măsuri vor fi luate împotriva sa. Deschiderea unui dosar penal este deja în curs, având în vedere amploarea situației și numărul uriaș de instituții vizate.

Evenimentul a provocat nu doar mobilizarea autorităților, ci și neliniște în rândul părinților, profesorilor și pacienților, care s-au simțit expuși unor posibile pericole. Deși nu s-a confirmat nicio amenințare reală de atac, simpla trimitere a acestor mesaje a produs perturbări și a pus la încercare capacitatea instituțiilor de a gestiona situații de criză.

