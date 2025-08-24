Cine erau tinerii morţi în maşina răsturnată în Munţii Făgăraş. Singurul supravieţuitor a aşteptat ore întregi să vină cineva să îl salveze

O dimineață care trebuia să aducă bucuria unui răsărit pe crestele Munților Iezer s-a transformat într-un coșmar. Cinci tineri, plecați cu mașina de teren să admire peisajul, au fost implicați într-un accident teribil. Patru dintre ei au murit, iar al cincilea se zbate între viață și moarte după ce autoturismul a căzut sute de metri într-o râpă.

Cum s-a petrecut tragedia din Munții Iezer

Grupul de prieteni, cu vârste între 20 și 23 de ani, a plecat dis-de-dimineață din localitatea Lerești, județul Argeș. Tinerii au condus mai bine de 30 de kilometri pe drumuri dificile, cu speranța de a ajunge în zona Colții Caprei – Portăreasa pentru a urmări răsăritul. Din păcate, șoferul a pierdut controlul volanului pe traseul abrupt, iar mașina de teren s-a prăbușit în gol, peste 250 de metri, potrivit salvatorilor.

„Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga”, a povestit un localnic, subliniind pericolul real al drumului.

Martorii spun că zona este cunoscută pentru dificultatea traseului și pentru riscurile majore pe care le presupune.

„Până aici sus a venit, ești nebun?”, s-a mirat un alt bărbat care a văzut locul accidentului.

Ore de așteptare până la sosirea ajutoarelor

Din păcate, nimeni nu a observat imediat ce s-a întâmplat. Abia după câteva ore, doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale supraviețuitorului. Pentru că nu au reușit să se apropie, au coborât în sat și au alertat autoritățile.

„Apelantul a spus că ar fi trei victime, două decedate și una cu semne vitale. Ajunși la locul evenimentului am constatat că erau de fapt mai mulți. Au căzut aproximativ 250 de metri într-o prăpastie, a fost destul de dificil”, a explicat Cristian Toma, reprezentant Salvamont Argeș.

Salvatorii au avut nevoie de mai multe mașini de teren pentru a ajunge la victime, iar operațiunea de recuperare a fost extrem de dificilă.

Singurul supraviețuitor, salvat în ultima clipă

Unul dintre pasageri a reușit să scape cu viață. El se afla pe scaunul din spatele șoferului și a fost proiectat în afara autoturismului. Rănit grav, cu o fractură la antebraț, a rezistat ore întregi până la sosirea salvatorilor.

„Persoana care a supraviețuit avea o fractură de antebraț stâng. Era pe scaunul din spate, în spatele șoferului, și a sărit din mașină. I-am și spus: te-ai născut a doua oară”, a declarat Victoria Lâsâi, medic ambulanță.

Băiatul a fost stabilizat la fața locului și transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul din Brașov. „Este conștient. Era în șoc hipotermic”, a precizat unul dintre salvatori.

Tinerii erau din zonă și cunoșteau traseul

Cei cinci erau localnici și nu se aflau pentru prima dată pe acest drum montan. Cu toate acestea, condițiile dificile de teren și, potrivit primei ipoteze, vremea nefavorabilă, au dus la producerea tragediei.

„Niciodată nu l-am parcurs. Ideea e că nu ai cu ce mașină să urci, nu poți să urci cu un Logan, gen. Destul de periculos”, a explicat un alt martor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.