Cine cântă la Rocanotherworld în 2025. Detaliile pe care vrei să le știi despre artiști și bilete

Rocanotherworld, festivalul emblematic din Iași, va sărbători în 2025 a zecea ediție, între 19 și 22 iunie, consolidându-și statutul de eveniment cultural de top.

Lansat în 2016, festivalul a evoluat organic, adunând o comunitate activă și dedicată, ghidată de valori comune precum curiozitatea, diferențierea și responsabilitatea față de ceilalți și față de mediul înconjurător.

De-a lungul anilor, Rocanotherworld a reunit artiști locali, naționali și internaționali, oferind un program variat ce îmbină muzica live cu activități recreative, inițiative culturale și sociale, și susținând constant direcția de sustenabilitate.

Pentru ediția din 2025, organizatorii au anunțat un line-up impresionant, care include nume importante din diverse colțuri ale lumii.

Cine cântă la ediția 2025 a festivalului Rocanotherworld

Printre artiștii confirmați se numără Bedouin Soundclash (Canada), Zdob și Zdub (Moldova), The Mono Jacks, Partizan, Toulouse Lautrec, Pinholes, The Kryptonite Sparks, E-AN-NA, Cuibul (Moldova), Claro Que No și Charlie The Rabbit King. Aceste trupe și proiecte muzicale se alătură unui line-up deja anunțat ce include Villagers (Irlanda), Vita de Vie, byron & Classix Quartet, Omul cu Șobolani, Dl Goe și Gala (Ucraina), iar alte nume vor fi dezvăluite în curând.

În plus față de muzică, festivalul va oferi o varietate de activități, având în vedere angajamentul său față de accesibilitate și incluziune.

Bilete și abonamente

Abonamentele și biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial, iar organizatorii au implementat mai multe opțiuni pentru a facilita accesul la eveniment: reduceri pentru elevi și studenți (50% din prețul biletului), acces gratuit pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora, bilete de grup cu prețuri avantajoase și bilete pe zile pentru cei care doresc să participe doar la anumite activități.

De asemenea, Rocanotherworld încurajează implicarea tinerilor, oferind reduceri și oportunități de voluntariat. Formularele pentru înscrierea voluntarilor și vendorilor sunt disponibile online, iar deadline-ul pentru înscrierea acestora este 30 mai.

Festivalul promite să fie o celebrare a diversității și a valorilor care au consacrat Rocanotherworld în ultimii zece ani. Printr-un mix de muzică live, artizanat, gastronomie, și inițiative culturale și sociale, această ediție aniversară se va dovedi a fi un eveniment de neuitat, ce va aduna o comunitate vibrantă și dedicată în inima Iașiului.

Fanii festivalului pot urmări cu interes actualizările și detaliile programului pe site-ul oficial pentru a nu rata noutățile legate de line-up și activitățile adiționale.