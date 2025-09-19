”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?

Românii au dezvoltat de-a lungul timpului o predilecție pentru a prelua cuvinte din alte limbi, fie din dorința de a părea mai relaxați, fie din obișnuința creată de contactul cu alte culturi. Printre acestea, unul dintre cele mai utilizate este „ciao”, un salut italian care a intrat deja în vocabularul de zi cu zi al multor persoane. Totuși, ceea ce puțini știu este faptul că românii tind să folosească acest cuvânt în mod greșit.

Cum se folosește corect „ciao” în italiană

În Italia, „ciao” are o dublă valoare: este folosit atât la întâlnire, cât și la despărțire. Practic, poate însemna atât „bună” cât și „pa”, în funcție de context. Italienii îl utilizează cu naturalețe în ambele situații, iar sensul se înțelege în funcție de momentul interacțiunii.

În schimb, în România, majoritatea celor care au împrumutat acest salut îl asociază strict cu momentul plecării. Când spun „ciao”, românii se referă aproape întotdeauna la „la revedere” sau „pa”, nefolosindu-l la începutul unei conversații, așa cum se întâmplă în limba italiană. Astfel, formula originală și prietenoasă a italienilor este redusă la un singur sens, pierzându-și caracterul versatil.

Lingviștii atrag atenția că acesta este un exemplu clasic de adaptare incompletă a unui cuvânt împrumutat, care ajunge să fie folosit doar parțial, conform obișnuinței locale.

De ce aleg românii formule străine de salut?

Răspunsul ține de influențele culturale. Contactul cu muzica, filmele și vacanțele în străinătate au popularizat aceste expresii. În plus, folosirea unui cuvânt străin poate fi percepută ca un semn de modernitate sau de apropiere de cultura respectivă.

Astfel, „ciao” a devenit parte din limbajul informal, mai ales în rândul tinerilor și al persoanelor active pe rețelele sociale. Totuși, modul incorect în care este utilizat arată și o lipsă de familiaritate cu sensul original al cuvântului.

Alte formule străine de salut folosite frecvent de români

„Ciao” nu este singurul exemplu. Românii folosesc adesea saluturi din alte limbi, unele la fel de adaptate după bunul plac.