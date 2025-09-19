Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 15:47
de Daoud Andra

"Ciao, ne vedem!". De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
Românii au dezvoltat de-a lungul timpului o predilecție pentru a prelua cuvinte din alte limbi, fie din dorința de a părea mai relaxați, fie din obișnuința creată de contactul cu alte culturi. Printre acestea, unul dintre cele mai utilizate este „ciao”, un salut italian care a intrat deja în vocabularul de zi cu zi al multor persoane. Totuși, ceea ce puțini știu este faptul că românii tind să folosească acest cuvânt în mod greșit.

Cum se folosește corect „ciao” în italiană

În Italia, „ciao” are o dublă valoare: este folosit atât la întâlnire, cât și la despărțire. Practic, poate însemna atât „bună” cât și „pa”, în funcție de context. Italienii îl utilizează cu naturalețe în ambele situații, iar sensul se înțelege în funcție de momentul interacțiunii.

În schimb, în România, majoritatea celor care au împrumutat acest salut îl asociază strict cu momentul plecării. Când spun „ciao”, românii se referă aproape întotdeauna la „la revedere” sau „pa”, nefolosindu-l la începutul unei conversații, așa cum se întâmplă în limba italiană. Astfel, formula originală și prietenoasă a italienilor este redusă la un singur sens, pierzându-și caracterul versatil.

Lingviștii atrag atenția că acesta este un exemplu clasic de adaptare incompletă a unui cuvânt împrumutat, care ajunge să fie folosit doar parțial, conform obișnuinței locale.

De ce aleg românii formule străine de salut?

Răspunsul ține de influențele culturale. Contactul cu muzica, filmele și vacanțele în străinătate au popularizat aceste expresii. În plus, folosirea unui cuvânt străin poate fi percepută ca un semn de modernitate sau de apropiere de cultura respectivă.

Astfel, „ciao” a devenit parte din limbajul informal, mai ales în rândul tinerilor și al persoanelor active pe rețelele sociale. Totuși, modul incorect în care este utilizat arată și o lipsă de familiaritate cu sensul original al cuvântului.

Alte formule străine de salut folosite frecvent de români

„Ciao” nu este singurul exemplu. Românii folosesc adesea saluturi din alte limbi, unele la fel de adaptate după bunul plac.

  • Hello – Poate cel mai cunoscut salut internațional, provenit din engleză, este folosit în România ca sinonim pentru „bună”. Se regăsește adesea în mediul online, în conversațiile informale sau atunci când cineva dorește să pară mai relaxat.
  • Servus – Deși „servus” are origini latine și este folosit în mai multe țări europene (Austria, Ungaria, Germania), în România este asociat mai ales cu Ardealul. Aici are sensul de „bună”, dar și de „la revedere”, la fel ca „ciao”.
  • Bye – Tot din engleză, a pătruns în vocabularul cotidian al românilor și este sinonim cu „pa”. Este foarte des folosit la finalul conversațiilor, mai ales în mediul urban.
  • Adios – De inspirație spaniolă, este folosit mai rar, dar se regăsește în glume sau în conversații informale, mai ales datorită popularității muzicii latino.
  • Namaste – Provenit din sanscrită și preluat prin cultura yoga și spiritualitate, este folosit mai ales în cercurile pasionaților de meditație sau dezvoltare personală, deși în India este o formulă de salut cu semnificație profundă.
