Christian Sabbagh, nevoit să cheme o ambulanţă din sistemul privat când a suferit AVC. Prezentatorul, dezamăgit de stat: „Pe banii mei. Am reușit să mă salvez”

Un zâmbet într-o fotografie poate ascunde dureri nebănuite și lupte aprige pentru viață. Așa a fost și în cazul jurnalistului Christian Sabbagh, care, la doar câteva zile după ce a suferit un accident vascular cerebral, a avut curajul să împărtășească public povestea unui moment critic din viața sa. Imaginea în care apare zâmbind, deși aparent liniștitoare, este de fapt un ecou al unei confruntări dramatice, trăite cu intensitate și frustrare.

Prezentatorul știrilor de la Kanal D a trecut printr-un episod care i-a pus viața în pericol. Deși a fost tratat inițial la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, unde medicii „au făcut tot ce au putut”, conform declarațiilor sale, realitatea dură a sistemului sanitar românesc l-a forțat să caute alternative în afara sectorului public.

„După AVC am zâmbit și am fost pe cont propriu. Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte. Eram la câteva zile după un AVC, cu viața atârnând de un fir. Am zâmbit, dar în spate era suferința”, a mărturisit Sabbagh, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.