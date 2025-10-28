Chris Martin şi Sophie Turner, noul cuplu surpriză. Diferenţa uriaşă de vârstă dintre cei doi

Showbizul internațional are un nou cuplu neașteptat care face vâlvă în presă: Chris Martin, solistul trupei Coldplay, trăiește o poveste de dragoste cu Sophie Turner, celebra actriță care a devenit cunoscută datorită rolului Sansei Stark din Game of Thrones. Cei doi au fost surprinși împreună în Londra, la o întâlnire discretă, iar vestea a făcut rapid înconjurul lumii.

Ambii au ieșit din relații de durată

Potrivit publicației Daily Mail, Chris, în vârstă de 48 de ani, și Sophie, care are 29, par să formeze unul dintre cele mai neașteptate și comentate cupluri ale anului. Între ei există o diferență de vârstă de 19 ani, dar apropiații spun că și „chimie există din plin” și că legătura lor s-a sudat natural, fără prea multe complicații.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la scurt timp după ce fiecare a pus capăt unei relații de lungă durată. Chris Martin s-a despărțit în iunie de actrița Dakota Johnson, cu care a avut o relație de aproape opt ani și o logodnă discretă, ținută departe de ochii publicului. De cealaltă parte, Sophie Turner s-a separat recent de aristocratul britanic Peregrine “Perry” Pearson, după aproape doi ani de relație.

Surse apropiate celor doi spun că Sophie ar fi fost fermecată de carisma solistului Coldplay, descriindu-l drept „calm, empatic și profund spiritual”. Chris, la rândul lui, ar fi fost atras de energia și umorul actriței, dar și de forța ei interioară, dobândită după un an dificil, marcat de divorțul de Joe Jonas.

Detaliul din trecut care a ieșit la iveală recent

„El e genul care se hrănește din vibrațiile celuilalt, iar Sophie are acel mix de sensibilitate și forță care îl fascinează”, a povestit o sursă apropiată. „Deși între ei e o diferență de aproape 20 de ani, maturitatea lui Sophie o face să pară o femeie foarte echilibrată, cu o perspectivă clară asupra vieții.”

Fanii Coldplay și admiratorii actriței britanice au fost luați complet prin surprindere de veste, mai ales că cei doi nu au fost văzuți împreună anterior în contexte publice. Totuși, există o ironie interesantă în felul în care drumurile lor s-au intersectat. În 2020, pe când Sophie era încă măritată cu Joe Jonas, acesta i-a făcut o surpriză de ziua ei: un mesaj video de la Chris Martin, care i-a cântat „Happy Birthday”.

Clipul a devenit viral, iar reacția emoționată a actriței a fost comentată de fani din întreaga lume. Nimeni nu și-ar fi imaginat atunci că, patru ani mai târziu, bărbatul din acel mesaj avea să devină noul ei partener. Deocamdată, nici Chris Martin, nici Sophie Turner nu au confirmat oficial relația, însă imaginile publicate de paparazzi spun mai mult decât orice declarație. Cei doi au fost surprinși zâmbind și ținându-se de mână pe străzile Londrei, semn că nu își mai ascund apropierea.