Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 09:31
de Iulia Kelt

Chris Hemsworth revine de astăzi pe Disney+ cu „Dincolo de limite: O viață mai bună”. Legătura cu România
Chris Hemsworth revine de astăzi pe Disney+ cu Dincolo de limite O viață mai bună / Foto: NationalGeographic/Evan Paterakis

Chris Hemsworth, cunoscut pentru rolurile sale de acțiune și pentru pasiunea de a explora limitele umane, revine pe Disney+ cu un nou sezon al producției Dincolo de limite: O viață mai bună.

Lansată astăzi, pe 15 august 2025, seria realizată de National Geographic îl aduce pe actor în trei aventuri spectaculoase ce explorează modul în care putem trăi mai bine, chiar din prezent.

Filmările au avut loc în șase țări pe parcursul a doi ani, combinând provocări fizice și mentale cu cele mai noi descoperiri științifice.

Trei provocări universale pentru o viață mai bună

Noul sezon este structurat în trei episoade, fiecare dedicat unei teme fundamentale: puterea cognitivă, asumarea riscului și gestionarea durerii.

Chris Hemsworth își propune să testeze metode practice care să întărească atât corpul, cât și mintea, inspirând publicul să își depășească propriile bariere.

În „Putere cognitivă”, actorul învață să cânte la tobe de la zero, ghidat de Ben Gordon, toboșarul trupei Parkway Drive.

Provocarea capătă o dimensiune aparte atunci când primește invitația de a urca pe scenă alături de Ed Sheeran, la concertul susținut pe Arena Națională din București, în fața a 70.000 de spectatori. Momentul, filmat și distribuit pe rețelele de socializare, a devenit viral, adunând zeci de milioane de vizualizări.

Episodul „Risc” îl duce pe Hemsworth în Alpii Elvețieni, unde escaladează un perete de 180 de metri. Inspirat de curajul copiilor săi, acesta explorează conceptul de „Flow” și terapia prin expunere, demonstrând că asumarea provocărilor la maturitate poate aduce beneficii emoționale și fizice.

În „Durere”, actorul călătorește în Coreea de Sud pentru a participa la un antrenament extrem al Forțelor Speciale.

Sub îndrumarea medicului BJ Miller, înfruntă tehnici dure, de la electroșocuri la spray paralizant, explorând modalități de a schimba percepția asupra durerii și de a combate disconfortul cronic.

O echipă de experți și o misiune inspirațională

Hemsworth nu este singur în această călătorie. De-a lungul sezonului, este însoțit de specialiști recunoscuți la nivel internațional: dr. Maya Shankar (științe cognitive), cercetătoarea Abigail Marsh (neuroștiințe), sportiva extremă Steph Davis, campionul MMA Kim Dong-hyun și legenda freestyle Robbie Maddison. Fiecare dintre aceștia aduce o perspectivă unică despre reziliență, învățare și adaptare.

„Această experiență mi-a schimbat modul de a privi sănătatea și viața”, a declarat Hemsworth. „Sper ca noul sezon să îi încurajeze pe spectatori să își depășească temerile și să găsească motivația de a trăi mai bine”, a mai spus el, de asemenea.

Cu un mix de acțiune, emoție și știință aplicată, Dincolo de limite: O viață mai bună promite să fie nu doar o aventură televizată, ci și o sursă de inspirație reală pentru publicul din întreaga lume.

Poți vedea seria de astăzi pe Disney+.

