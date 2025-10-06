Chongqing, „orașul magic 8D” al Chinei: metroul trece prin blocuri, iar parterul începe la etajul 22

China continuă să uimească lumea cu proiecte arhitecturale spectaculoase, iar Chongqing – o metropolă cu peste 32 de milioane de locuitori – a devenit cel mai recent simbol al modernității sale urbane extreme. Cunoscut drept „orașul magic 8D”, Chongqing este o combinație fascinantă de tehnologie, urbanism futurist și peisaje montane care sfidează orice convenție. Aici, un tren de metrou trece efectiv printr-un bloc de apartamente, iar ceea ce localnicii numesc „parter” se află uneori la 20 de etaje deasupra solului.

Aflat în sud-vestul Chinei, Chongqing este o metropolă amplasată într-o zonă muntoasă, ceea ce a obligat arhitecții să găsească soluții ingenioase pentru a extinde orașul. Creșterea rapidă a populației și spațiul limitat au dus la un model de dezvoltare verticală, iar rezultatul este un labirint urban care pare desprins dintr-un film science-fiction, scrie WSJ.

De aici vine și porecla de „orașul magic 8D”, o referire la dimensiunile multiple ale construcțiilor și la senzația că spațiul se desfășoară în mai multe planuri simultan. Drumurile, pasarelele, clădirile și podurile par suspendate unele peste altele, iar pentru turiști, fiecare pas poate duce fie mai sus, fie mai jos, fără o logică evidentă.

Una dintre cele mai virale imagini din Chongqing este cea a metroului care trece direct printr-un bloc de apartamente. Trenul străbate etajul șase al unei clădiri rezidențiale, iar locatarii spun că vibrațiile sunt aproape inexistente datorită izolației fonice performante. Această inovație a fost gândită tocmai pentru a folosi eficient spațiul și pentru a evita demolările costisitoare într-un oraș unde fiecare metru pătrat contează.

„În Chongqing, pare că privești în viitor. Neonul, arhitectura și energia orașului par să aibă un puls propriu”, a povestit Jonathan Guvi, un creator de conținut canadian, impresionat de estetica „cyberpunk” a orașului.

Atracție virală pentru milioane de turiști

În ultimii ani, Chongqing a devenit o destinație virală datorită rețelelor sociale. Influenceri locali și internaționali au transformat orașul într-un fenomen online. Videoclipurile care arată trenul trecând prin blocuri, clădiri cu parterul la etajul 22 sau autostrăzi în spirală de 20 de etaje au adunat zeci de milioane de vizualizări pe TikTok și Instagram.

Un exemplu este filmarea realizată de Jackson Lu, un influencer chinez care a documentat o călătorie cu autobuzul pe una dintre cele mai spectaculoase autostrăzi suspendate din lume. Clipul său a strâns peste 56 de milioane de vizualizări, iar turiști din întreaga lume au început să caute orașul de pe hartă.

Printre cei care contribuie la popularitatea orașului se numără și Ryan Chen, supranumit „Trump al Chinei” pentru imitațiile sale comice ale fostului președinte american. El a adus un plus de notorietate orașului prin videoclipuri amuzante filmate în peisajele futuriste ale Chongqingului.

Statisticile vorbesc de la sine: peste un milion de turiști străini au vizitat Chongqing doar anul trecut. Cei mai mulți provin din Asia de Sud-Est, Japonia și Coreea de Sud, dar tot mai mulți vizitatori europeni și americani sunt atrași de orașul considerat „un amestec între trecutul industrial și viitorul digital”.

Chongqing, între tradiție și viitor

Deși astăzi este un simbol al urbanismului modern, Chongqing are și o istorie impresionantă. A fost capitala Chinei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a jucat un rol strategic în dezvoltarea industrială a țării. Astăzi, moștenirea sa istorică coexistă cu zgârie-norii de sticlă, tunelurile luminoase și podurile suspendate.

În multe zone, contrastul este uluitor: o piață tradițională se află la câteva minute de mers de un bulevard strălucitor cu clădiri care par desprinse dintr-un joc video. Din cauza reliefului abrupt, orașul este plin de pasarele, scări și lifturi exterioare care conectează diferitele „straturi” ale metropolei.

Chongqing oferă turiștilor o experiență unică, un amestec de haos organizat și frumusețe arhitecturală. Într-un oraș unde un „parter” poate fi la etajul 22 și o gară poate fi deasupra unei autostrăzi, noțiunea de orientare devine aproape irelevantă.

Pentru China, Chongqing reprezintă un model de urbanism adaptat realităților geografice – o dovadă că limitările naturale pot fi transformate în inovații. Iar pentru vizitatori, „orașul magic 8D” nu este doar o destinație turistică, ci o fereastră spre viitorul în care orașele se reinventează pentru a face loc tehnologiei, eficienței și… unui strop de magie.