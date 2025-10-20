China introduce câinii-roboți de patrulare: noii „polițiști” care filmează, detectează și transmit mesaje cetățenilor

China continuă să se afle în avangarda experimentelor tehnologice care combină inteligența artificială cu supravegherea urbană. Cel mai recent exemplu este lansarea câinilor-roboți de patrulare, deja testați pe străzile din orașul Hangzhou, în estul țării. Acești roboți, dotați cu camere de înaltă rezoluție, senzori de proximitate și capabilități de recunoaștere vizuală, pot detecta parcări ilegale, filma infracțiuni și chiar transmite mesaje cetățenilor în timp real.

Proiectul, parte a unei inițiative mai ample de automatizare a serviciilor de ordine publică, promite să reducă presiunea asupra polițiștilor umani, dar ridică, în același timp, întrebări serioase despre limitele supravegherii și protecția vieții private.

Primii câini-roboți de inspecție au fost văzuți patrulând pe strada Nanshan, în districtul Qingbo din Hangzhou, un oraș cunoscut pentru proiectele sale-pilot de tehnologie urbană. Roboții, care seamănă cu niște patrupede metalice din filmele SF, pot funcționa între trei și patru ore cu o singură încărcare, în timpul căreia monitorizează constant traficul, pietonii și evenimentele din zonă.

Aceștia sunt programați să trimită automat imagini și videoclipuri către autorități, oferind o perspectivă în timp real asupra situației din teren. Dacă sesizează o parcare ilegală sau o aglomerație suspectă, câinele-robot trimite un semnal către centrul de comandă. În cazuri speciale, dispozitivul poate chiar vorbi cu cetățenii prin intermediul unui sistem audio, avertizându-i cu mesaje preînregistrate precum „Vă rugăm să nu blocați drumul” sau „Zona este monitorizată video”.

Autoritățile locale susțin că scopul acestor teste este de a „îmbunătăți eficiența operațiunilor de poliție” și de a permite agenților umani să se concentreze pe sarcini strategice, de analiză sau comunicare cu populația. În Hangzhou, proiectul este implementat în colaborare cu companii de robotică și centre de cercetare universitară, într-o încercare de a integra inteligența artificială în siguranța publică.

Extinderea patrulelor robotice în alte orașe chineze

Hangzhou nu este singurul oraș care testează această tehnologie. În mai 2025, orașul Shenzhen, unul dintre cele mai importante huburi tehnologice din China, a început să folosească roboți similari pentru patrule în gări și zone aglomerate. Scopul este același: creșterea nivelului de securitate și reducerea intervențiilor umane în situații de rutină.

Câinii-roboți din Shenzhen au fost echipați cu sisteme suplimentare de detectare a gazelor periculoase, camere termice și module de analiză a mulțimilor, permițând autorităților să reacționeze rapid în caz de urgență.

Presa locală relatează că aceste experimente au fost bine primite de public, deși unele voci au ridicat semne de întrebare privind nivelul de supraveghere și stocarea datelor colectate. Într-o țară în care sistemele de monitorizare urbană sunt deja printre cele mai avansate din lume, câinii-roboți adaugă un nou strat de automatizare la o infrastructură deja extrem de performantă — și controversată.

Experții în securitate digitală atrag atenția că, pe măsură ce orașele devin mai „inteligente”, crește și riscul de atacuri cibernetice. Dacă un astfel de robot ar fi compromis, el ar putea fi folosit pentru spionaj, manipulare a imaginilor sau transmiterea de informații false către autorități.

Între inovație și control: dilema roboților de supraveghere

China se află de ani buni în fruntea competiției globale pentru dezvoltarea de tehnologii autonome, dar acest avans vine și cu implicații sociale majore. Proiectele de tipul câinilor-roboți sunt prezentate drept soluții pentru „siguranță publică” și „eficiență administrativă”, însă mulți observatori văd în ele un pas suplimentar către o societate hiper-monitorizată.

Roboții pot fi programați să recunoască fețe, să analizeze comportamente și să identifice „anomalii”, într-un sistem în care granița dintre protecție și control devine tot mai difuză. În teorie, ei pot preveni infracțiuni și pot interveni rapid în situații de urgență. În practică, utilizarea masivă a acestor tehnologii ar putea transforma spațiul public într-o zonă de supraveghere permanentă, în care fiecare mișcare este înregistrată și analizată.

Pentru autoritățile chineze, însă, beneficiile sunt clare: mai puțină nevoie de personal uman, reacții mai rapide și o prezență constantă pe teren. „Acești roboți nu dorm, nu obosesc și nu fac greșeli de judecată”, a declarat un oficial local din Hangzhou.

În viitor, experții cred că patrulele mixte om-robot vor deveni o normă în marile orașe din China. De la monitorizarea traficului la prevenirea accidentelor, până la gestionarea dezastrelor naturale, câinii-roboți vor fi parte dintr-un ecosistem urban în care inteligența artificială înlocuiește din ce în ce mai mult instinctul uman.

Însă întrebarea esențială rămâne: cât de mult control suntem dispuși să cedăm în numele siguranței? Dacă roboții patrulează astăzi pe străzile din Hangzhou, mâine ar putea fi prezenți în toate orașele mari ale lumii — iar echilibrul dintre inovație și libertate va fi pus la cea mai grea probă de până acum.