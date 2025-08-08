Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 19:42
de Cristian Cojocaru

China deschide primul magazin dedicat roboților umanoizi. Ce prețuri au și ce pot face „servitorii” și „fotbaliștii” din silicon și metal

Tehnologie, Știință & Digital
China deschide primul magazin dedicat roboților umanoizi. Ce prețuri au și ce pot face „servitorii” și „fotbaliștii” din silicon și metal
În Robot Mall din Beijing, un robot umanoid stă de vorbă cu vizitatorii, într-un spațiu prezentat ca primul magazin 4S din lume dedicat tehnologiei robotice inteligente. (Foto: AP / Mahesh Kumar A.)

China face un nou pas spre viitorul robotic, odată cu deschiderea primului centru comercial din lume dedicat exclusiv vânzării de roboți umanoizi. Noul complex, denumit Robot Mall, a fost inaugurat pe 8 august 2025 la Beijing și promite să transforme modul în care consumatorii, fie ei companii sau persoane fizice, interacționează cu tehnologia de ultimă generație, notează AP.

Este vorba despre un magazin unic în lume, în care poți merge și cumpăra – ca pe o pereche de pantofi – un robot capabil să-ți servească masa, să cânte la pian, să scaneze produse la casă, sau chiar să joace fotbal.

Un magazin pentru toți: de la companii la clienți obișnuiți

Până acum, accesul la roboți umanoizi era rezervat laboratoarelor de cercetare, universităților sau unor industrii de nișă. Dar prin deschiderea Robot Mall, China democratizează achiziția de roboți, oferindu-i pentru prima dată direct publicului larg.

Potrivit imaginilor distribuite de AP și AFP, complexul de la Beijing expune modele variate: androizi cu aspect uman, câini robot, brațe mecanice sau roboți cu funcții specializate – fiecare programat să îndeplinească o anumită sarcină. Printre „meseriile” disponibile: farmacist, majordom, muzician, casier, ospătar sau jucător de fotbal.

Magazinul nu se limitează la vânzare. Există servicii post-vânzare, piese de schimb și, în curând, posibilitatea de a închiria roboți pentru evenimente sau activități temporare.

Mall roboti China 1

Un robot umanoid lucrează la recepția unui restaurant din Robot Mall, considerat primul magazin 4S din lume dedicat roboților umanoizi inteligenți, în Beijing, China. (Foto: AP / Mahesh Kumar A.)

Cât costă un robot umanoid în 2025

Prețurile variază semnificativ în funcție de model și de complexitatea sarcinilor pe care robotul le poate executa. Potrivit AFP, cel mai ieftin robot disponibil costă în jur de 238 de euro, în timp ce modelele avansate pot ajunge la câteva sute de mii de euro.

Compania chineză Unitree, pionier în vânzarea de roboți direct către public, oferă deja o gamă variată: modelul H1, disponibil din februarie 2025, se vinde cu 86.000 de euro, iar G1 cu 13.000 de euro. Din iulie 2025, a fost lansat și R1, un „android de companie inteligent”, cu un preț de puțin peste 5.000 de euro.

Aceste cifre par mari, dar pentru clienți din industriile medicale, hoteliere sau educaționale, investiția într-un robot humanoid poate deveni justificabilă pe termen mediu.

Mall roboti China 1

Un angajat ajustează un robot umanoid în Robot Mall, considerat primul magazin 4S din lume dedicat roboților umanoizi inteligenți, în Beijing, China. (Foto: AP / Mahesh Kumar A.)

De ce mizează China pe roboți: tehnologie, demografie și soft power

Odată cu îmbătrânirea rapidă a populației, China își propune să acopere lipsa forței de muncă cu ajutorul roboților. Roboții ar putea deveni asistenți casnici, îngrijitori pentru vârstnici sau chiar profesori digitali.

Dar ambiția e mai mare. Prin inovațiile din domeniul roboticii, China își consolidează poziția de lider tehnologic și își afirmă influența globală, folosind roboții și ca un instrument de soft power.

Această strategie este susținută și printr-o serie de evenimente de anvergură. Pe 8 august 2025 s-a deschis, tot la Beijing, World Robot Conference, iar pe 15 august urmează World Humanoid Robot Games, o competiție internațională în care roboții se vor întrece în diverse discipline, de la jocuri de echipă la probe individuale. La această competiție sunt așteptate 280 de echipe din 16 țări, inclusiv din Germania, Italia, SUA și Portugalia.

Mall roboti China 1 (3)

Un vizitator joacă șah cu un robot în Robot Mall, considerat primul magazin 4S din lume dedicat roboților umanoizi inteligenți, în Beijing, China. (Foto: AP / Mahesh Kumar A.)

Un viitor în care roboții devin colegi, angajați și… companioni

Deși roboții umanoizi din prezent nu sunt încă suficient de autonomi pentru a efectua în mod eficient sarcini domestice variate sau a naviga singuri în locuințe necunoscute, ritmul în care evoluează această tehnologie este impresionant.

Mulți dintre acești roboți sunt deja folosiți în scopuri educaționale, de cercetare sau în industriile unde repetitivitatea și precizia sunt cruciale. Dar în viitorul apropiat, prezența unui robot în casele oamenilor ar putea deveni la fel de normală precum cea a unui frigider sau a unui smartphone.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Chiriile din România, mai scumpe ca-n multe capitale europene! Chiriaș: „prețurile sunt în euro și proprietarii au pretenții prea mari pentru ce oferă”
Chiriile din România, mai scumpe ca-n multe capitale europene! Chiriaș: „prețurile sunt în euro și proprietarii au pretenții prea mari pentru ce oferă”
Cum a fost mărit prețul aurului „din pix”, de Donald Trump – cel mai puternic om din lume împinge metalul prețios la maximul istoric, cu doar un gest
Cum a fost mărit prețul aurului „din pix”, de Donald Trump – cel mai puternic om din lume împinge metalul prețios la maximul istoric, cu doar un gest
Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni
Efectele adverse ale pachetului fiscal asumat de Guvernul Bolojan se vor simți din toamnă – scumpiri grele pentru buzunarele românilor. „Răul necesar” ne poate aduce o scădere a puterii de cumpărare în următoarele săptămâni
Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce transportau ilegal bușteni. Cât au primit amendă
Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce transportau ilegal bușteni. Cât au primit amendă
Banca Națională a României îngheață dobânda cheie la nivelul de 6,5%, iar economiștii reacționează dur: „Ne așteptăm să intrăm în recesiune, cu o inflație de 9% – 10% la finalul anului”
Banca Națională a României îngheață dobânda cheie la nivelul de 6,5%, iar economiștii reacționează dur: „Ne așteptăm să intrăm în recesiune, cu o inflație de 9% – 10% la finalul anului”
Este mai bine să ai euro sau dolari în vacanță în Egipt? Ce monedă e recomandat să ai la tine pentru cumpărături
Este mai bine să ai euro sau dolari în vacanță în Egipt? Ce monedă e recomandat să ai la tine pentru cumpărături
Regizorul James Cameron avertizează asupra unei posibile „apocalipse Terminator”, dacă AI-ul este combinat cu sisteme de arme
Regizorul James Cameron avertizează asupra unei posibile „apocalipse Terminator”, dacă AI-ul este combinat cu sisteme de arme
Cele mai multe accidente rutiere nu au loc pe timp de noapte sau în condiții extreme. Situațiile în care apar coliziuni majore, conform unei statistici
Cele mai multe accidente rutiere nu au loc pe timp de noapte sau în condiții extreme. Situațiile în care apar coliziuni majore, conform unei statistici
Revista presei
Adevarul
Partizan ucrainean, surprins în timp ce plasează explozibili la o bază aeriană din Rusia
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei