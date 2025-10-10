Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 17:30
de Daoud Andra

Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM

Cultură generală și teste / Quiz
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
FOTO: Freepik

Greșelile de limbă au devenit tot mai frecvente, mai ales în vorbirea colocvială. De la titrări incorecte în emisiuni TV până la statusuri pe Facebook sau Instagram, mulți utilizatori confundă formele corecte ale cuvintelor, contribuind astfel la răspândirea unor greșeli greu de corectat. Un exemplu clasic, dar extrem de des întâlnit, este cuvântul „chibrit”.

Care este pluralul corect pentru „chibrit”

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), pluralul corect al acestui substantiv este „chibrituri”. Forma „chibrite” nu este recunoscută și, prin urmare, reprezintă o variantă incorectă. Definiția DEX pentru substantivul CHIBRÍT este clară: „bețișor de lemn având la un capăt o gămălie din material ușor inflamabil, care se aprinde prin frecare, folosit pentru a face focul, a aprinde țigara etc”.

Astfel, expresia corectă este: „Am rămas fără chibrituri”, iar varianta „am rămas fără chibrite” trebuie evitată. Greșeala apare frecvent chiar și în articole de presă sau în conversațiile cotidiene, ceea ce arată cât de ușor pot pătrunde forme greșite în uzul curent atunci când nu se respectă regulile gramaticale.

Vezi și:
Opusul „hoarding-ului” există: Ce este DOOM, fenomenul care te împinge să arunci absolut tot din casă fără să stai pe gânduri

Alte greșeli frecvente de limbă

Greșelile legate de plural sau singular nu se limitează doar la „chibrituri”. Există mai multe substantive care au forme provocatoare, fie la plural, fie la singular, iar confuziile apar adesea.

Substantivele defective reprezintă o categorie aparte, fiind acele cuvinte care fie nu au plural, fie nu au singular. În ceea ce privește cuvintele care nu au formă de plural, printre acestea se numără: lapte, mazăre, năut, porumb, brânză (n.r. pluralul brânzeturi se referă la sortimente diferite de brânză). Câteva substantive defective de singular sunt: ochelari, pantaloni, icre.

Greșelile de limbă nu vizează doar forma cuvintelor, ci și exprimarea corectă a ideilor. Folosirea pluralului incorect poate induce confuzie și poate transmite impresia unei lipse de educație lingvistico-gramaticală. Tocmai de aceea, este esențial ca fiecare dintre noi să verifice forma corectă a cuvintelor în DEX, DOOM sau în surse online autorizate.

