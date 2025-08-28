Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

ChatGPT profită de Google ca să-i ia ”pâinea de la gură”. Cum exploatează algoritmii de căutare pentru răspunsurile tale

ChatGPT profită de Google ca să-i ia ”pâinea de la gură”. Cum exploatează algoritmii de căutare pentru răspunsurile tale
ChatGPT va înlocui Google, dar se bazează pe el

Competiția dintre OpenAI și Google în zona căutărilor online ia o turnură neașteptată. În timp ce ChatGPT încearcă să devină alternativa principală la motorul de căutare clasic, OpenAI folosește chiar rezultatele Google pentru a-și perfecționa răspunsurile. Dezvăluirea arată că bătălia pentru dominația informației pe internet nu se joacă doar pe inovație proprie, ci și pe modul în care fiecare platformă se raportează la algoritmii concurenților.

Cum folosește ChatGPT datele din Google

Potrivit unor investigații citate de publicația The Information, OpenAI utilizează date extrase prin SerpApi, un serviciu de scraping care colectează rezultate direct din Google Search. Aceste date sunt folosite pentru a îmbunătăți răspunsurile ChatGPT în zone unde modelele proprii sau accesul la Bing nu sunt suficiente – cum ar fi știrile de ultimă oră, piețele financiare sau rezultatele sportive.

Interesant este că OpenAI ceruse anterior acces direct la indexul Google, dar compania din Mountain View a refuzat. În același timp însă, OpenAI închiriază servere prin Google Cloud, un exemplu clasic de competiție și colaborare în același timp, unde interesele comerciale cântăresc mai mult decât tensiunile de principiu.

Rivalitatea care se transformă în interdependență

Faptul că OpenAI apelează la rezultatele Google ridică întrebări despre cât de independent poate deveni ChatGPT în viitorul apropiat. Deși compania are un crawler propriu și folosește API-ul de la Bing, acestea nu reușesc să acopere acuratețea și complexitatea indexului Google, mai ales în cazul întrebărilor obscure sau de nișă.

Un fost inginer Google a demonstrat chiar că anumite răspunsuri ale ChatGPT provin direct din fragmentele afișate de Google Search, sugerând o dependență reală de acest mecanism. Totuși, Google nu a intentat acțiuni legale împotriva SerpApi, probabil și din cauza presiunilor antitrust care o obligă să nu blocheze competiția în mod evident.

Viitorul căutărilor online

Chiar dacă OpenAI a atins pragul de 700 de milioane de utilizatori săptămânali și venituri anuale estimate la 10 miliarde de dolari, rămâne departe de nivelul Google, care gestionează peste 5 trilioane de căutări pe an. În schimb, OpenAI își conturează o strategie similară cu cea a gigantului din California: reclame integrate și parteneriate de afiliere, prin care să transforme căutările utilizatorilor în surse directe de venit.

Bătălia pentru viitorul căutărilor online nu mai este doar despre cine oferă cele mai bune rezultate, ci și despre cine reușește să devină indispensabil pentru utilizator. Faptul că OpenAI își perfecționează ChatGPT folosind tocmai motorul rival arată că drumul către independența completă este mai lung decât și-ar fi dorit Sam Altman. În același timp, demonstrează că Google rămâne reperul absolut în materie de informație digitală, chiar și atunci când concurenții săi încearcă să-l înlocuiască.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
