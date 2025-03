ChatGPT generează imagini cu ajutorul Sora

OpenAI integrează direct în ChatGPT funcțiile de generare a imaginilor ale AI-ului Sora.

Disponibil până acum în cadrul unei aplicații web separate, modelul Sora va fi integrat parțial în ChatGPT, ambele fiind dezvoltate de OpenAI.

Sora este un AI specializat în crearea de video, însă integrarea avută în vedere de OpenAI în ChatGPT vizează doar funcțiile de generare a imaginilor.

Utilizatorii vor putea găsi noua funcție, care are la bază modul GPT-4o, sub titulatura „Images in ChatGPT” în cadrul aplicației.

Generarea imaginilor cu Sora în ChatGPT va dura mai mult, dar asta, spune compania, datorită îmbunătățirilor făcute, care se vor vedea în calitatea imaginilor rezultate.

Conform OpenAI, sistemul include măsuri de siguranță menite să prevină crearea deepfake-urilor, așa cum au existat cazuri cu Gemini, Grok și Copilot.

Noua facilitate va fi disponibilă tuturor utilizatorilor dar cu mai multe limitări pentru abonamentele mai ieftine și pentru utilizatori care nu plătesc abonament.