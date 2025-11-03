Ultima ora
03 nov. 2025 | 09:10
de Ioana Bucur

Charles Coste, cel mai în vârstă campion olimpic din lume, a murit la vârsta de 101 de ani

ȘTIRI EXTERNE
Charles Coste, cel mai în vârstă campion olimpic din lume, a murit la vârsta de 101 de ani
Ciclistul francez Charles Coste, campion olimpic la proba de urmărire pe echipe la Jocurile Olimpice de vară din 1948, de la Londra, pozează cu o fotografie înainte de a primi Legiunea de Onoare, la sediul Comitetului de Organizare Paris 2024 pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice, în Saint-Denis, lângă Paris, pe 13 aprilie 2022. Foto: Profimedia

Fostul ciclist francez Charles Coste, considerat cel mai în vârstă campion olimpic aflat în viaţă, a murit la vârsta de 101 ani, potrivit presei franceze.

Charles Coste era cel mai în vârstă campion olimpic din lume

Coste a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, în proba de urmărire pe pistă, alături de colegii săi Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand Decanali. Sportivul s-a stins din viaţă joi.

După decesul gimnastei maghiare Ágnes Keleti, la începutul anului 2025, la vârsta de 103 ani, Charles Coste devenise cel mai vârstnic campion olimpic din lume.

În 2024, fostul ciclist a avut onoarea de a fi unul dintre purtătorii torţei olimpice la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Pe lângă titlul olimpic, palmaresul lui Coste include şi victoria în prestigiosul Grand Prix des Nations din 1949 — o cursă contra cronometru de 140 de kilometri, în care l-a învins pe legendarul italian Fausto Coppi, campion al Turului Franţei şi al Giro d’Italia.

