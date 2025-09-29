Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 08:39
de Iulia Kelt

Cetatea pe care Alexandru cel Mare nu a putut-o cuceri. Ce se știe despre Termessos, numit „cuibul de vultur”

ȘTIINȚĂ
Cetatea pe care Alexandru cel Mare nu a putut-o cuceri. Ce se știe despre Termessos, numit „cuibul de vultur”
Cetatea „cuib de vultur” / Foto: Antalya Tourist Information

Ascunsă în munții din sud-vestul Turciei, la peste 1.000 de metri altitudine, Termessos rămâne una dintre cele mai impresionante cetăți antice din regiunea mediteraneană.

Descrisă de Alexandru cel Mare drept un „cuib de vultur”, a rezistat în fața cuceritorului macedonean în anul 333 î.e.n., iar astăzi oferă vizitatorilor o incursiune unică în istorie, natură și arheologie, scrie CNN.

Termessos cuibul de vultur

Termessos / detaliu / Foto: CNN

O cetate strategică și greu de cucerit

Cetatea Termessos a fost ridicată de solymi, considerați descendenți ai vechilor luvieni. Poziția sa geografică a fost decisivă: orașul se afla pe o rută comercială importantă, dar și într-o zonă montană greu accesibilă, ceea ce l-a transformat într-o fortăreață naturală. De aici provine și faima de cetate imposibil de cucerit.

Vezi și:
Micul oraş din România care fascinează străinii. Turiştii cred că e mai frumos decât Cluj-Napoca sau Sibiu. Foto

Atunci când Alexandru cel Mare a încercat să o asedieze, avantajul terenului a fost de partea localnicilor.

Deși avea o armată redutabilă, regele macedonean nu a reușit să înfrângă apărarea orașului și a fost obligat să renunțe.

Mai târziu, romanii au reușit să aducă Termessos sub control, însă nu prin forță militară, ci printr-o strategie de influență politică: au oferit autonomie locală în schimbul supunerii față de Roma.

Termessos cuibul de vultur

Termessos / Foto: The Marmara Hotels

Ruine impresionante și primele săpături oficiale

Astăzi, vizitatorii care ajung în Parcul Național Güllük-Termessos, la aproximativ 45 de minute de Antalya, descoperă o așezare abandonată, dar surprinzător de bine conservată.

Printre monumentele vizibile se numără necropolele cu sarcofage impozante, zidurile de apărare, sistemele de colectare a apei și teatrul spectaculos cu aproximativ 4.000 de locuri, amplasat pe vârful orașului.

De aici, panorama asupra munților și a coastei mediteraneene este comparabilă cu priveliștile celebre de la Machu Picchu.

Ceea ce face locul și mai special este faptul că nu a fost reconstruit artificial. Orașul a rămas în ruine după ce un cutremur, probabil în secolele IV–V, l-a distrus. Astfel, vizitatorii de azi pot vedea structurile aproape exact așa cum au fost lăsate în urmă cu peste 1.600 de ani.

În vara anului 2025 au început primele săpături arheologice oficiale, conduse de Mustafa Koçak de la Antalya Bilim University.

Proiectul se concentrează pe mausolee, drumurile funerare, structurile hidraulice și Poarta lui Hadrian.

Printre priorități se află restaurarea podiumurilor sarcofagelor și reabilitarea sistemelor de apă, esențiale pentru supraviețuirea orașului în perioada antică.

Termessos rămâne unul dintre cele mai fascinante situri arheologice din Turcia, un loc unde istoria, natura și tăcerea munților se împletesc într-o atmosferă unică.

Faptul că Alexandru cel Mare nu a reușit să cucerească acest „cuib de vultur” sporește misterul și atractivitatea sa, transformându-l într-o destinație de neratat pentru iubitorii de istorie și arheologie.

Alexandru cel Mare

Alexandru cel Mare / Foto: Wikimedia

Primele oraşe în care se va depune zăpadă în următoarele ore. Anunţ de la meteorologi
Recomandări
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Un expert regal face dezvăluiri despre Prinţul William şi Kate Middleton. ”Am petrecut ore în şir lângă ei. Prinţesa e diferită când camerele nu sunt în jur”
Un expert regal face dezvăluiri despre Prinţul William şi Kate Middleton. ”Am petrecut ore în şir lângă ei. Prinţesa e diferită când camerele nu sunt în jur”
Noua Dacia Duster, o dezamăgire pentru mulți. Experiența spaniolilor cu prima camionetă de la Mioveni
Noua Dacia Duster, o dezamăgire pentru mulți. Experiența spaniolilor cu prima camionetă de la Mioveni
INTERVIU De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D
EXCLUSIV
INTERVIU De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D
Afecțiunea care te face să nu simți frica – cum e să trăiești fără instinct de conservare
Afecțiunea care te face să nu simți frica – cum e să trăiești fără instinct de conservare
ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului
ANAF pune tunurile pe patronii care trec ”pe firmă” cumpărăturile din supermarket. Cum scapi de sancțiunile fiscului
Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa
Victorie zdrobitoare a partidului Maiei Sandu. Moldova vrea în vest, nu în est și a votat pro Europa
România are de luat lecții de la greci. Cum funcționează fondul de inovare și infrastructură, la ce se folosesc banii
România are de luat lecții de la greci. Cum funcționează fondul de inovare și infrastructură, la ce se folosesc banii
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...