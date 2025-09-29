Cetatea pe care Alexandru cel Mare nu a putut-o cuceri. Ce se știe despre Termessos, numit „cuibul de vultur”

Ascunsă în munții din sud-vestul Turciei, la peste 1.000 de metri altitudine, Termessos rămâne una dintre cele mai impresionante cetăți antice din regiunea mediteraneană.

Descrisă de Alexandru cel Mare drept un „cuib de vultur”, a rezistat în fața cuceritorului macedonean în anul 333 î.e.n., iar astăzi oferă vizitatorilor o incursiune unică în istorie, natură și arheologie, scrie CNN.

O cetate strategică și greu de cucerit

Cetatea Termessos a fost ridicată de solymi, considerați descendenți ai vechilor luvieni. Poziția sa geografică a fost decisivă: orașul se afla pe o rută comercială importantă, dar și într-o zonă montană greu accesibilă, ceea ce l-a transformat într-o fortăreață naturală. De aici provine și faima de cetate imposibil de cucerit.

Atunci când Alexandru cel Mare a încercat să o asedieze, avantajul terenului a fost de partea localnicilor.

Deși avea o armată redutabilă, regele macedonean nu a reușit să înfrângă apărarea orașului și a fost obligat să renunțe.

Mai târziu, romanii au reușit să aducă Termessos sub control, însă nu prin forță militară, ci printr-o strategie de influență politică: au oferit autonomie locală în schimbul supunerii față de Roma.

Ruine impresionante și primele săpături oficiale

Astăzi, vizitatorii care ajung în Parcul Național Güllük-Termessos, la aproximativ 45 de minute de Antalya, descoperă o așezare abandonată, dar surprinzător de bine conservată.

Printre monumentele vizibile se numără necropolele cu sarcofage impozante, zidurile de apărare, sistemele de colectare a apei și teatrul spectaculos cu aproximativ 4.000 de locuri, amplasat pe vârful orașului.

De aici, panorama asupra munților și a coastei mediteraneene este comparabilă cu priveliștile celebre de la Machu Picchu.

Ceea ce face locul și mai special este faptul că nu a fost reconstruit artificial. Orașul a rămas în ruine după ce un cutremur, probabil în secolele IV–V, l-a distrus. Astfel, vizitatorii de azi pot vedea structurile aproape exact așa cum au fost lăsate în urmă cu peste 1.600 de ani.

În vara anului 2025 au început primele săpături arheologice oficiale, conduse de Mustafa Koçak de la Antalya Bilim University.

Proiectul se concentrează pe mausolee, drumurile funerare, structurile hidraulice și Poarta lui Hadrian.

Printre priorități se află restaurarea podiumurilor sarcofagelor și reabilitarea sistemelor de apă, esențiale pentru supraviețuirea orașului în perioada antică.

Termessos rămâne unul dintre cele mai fascinante situri arheologice din Turcia, un loc unde istoria, natura și tăcerea munților se împletesc într-o atmosferă unică.

Faptul că Alexandru cel Mare nu a reușit să cucerească acest „cuib de vultur” sporește misterul și atractivitatea sa, transformându-l într-o destinație de neratat pentru iubitorii de istorie și arheologie.