Cercetătorii descoperă o alternativă naturală la Ozempic prin microbiota intestinală

O echipă de cercetători de la Universitatea Jiangnan din China a făcut un pas important în găsirea unor metode naturale de reglare a nivelului de zahăr din sânge și a poftei de dulciuri, similare cu efectele medicamentelor precum Ozempic.

Studiul se concentrează pe rolul microbiomului intestinal și al metaboliților săi, compușii produși în timpul digestiei, în controlul hormonilor care reglează glicemia.

Microbi intestinal și secreția hormonilor: cheia controlului glicemiei

Cercetătorii au arătat că, prin creșterea abundenței unei specii de bacterii intestinale, Bacteroides vulgatus, la șoarecii diabetici, se poate stimula secreția hormonului GLP-1 (glucagon-like peptide-1).

Acest hormon este produs în mod natural de organism și are rolul de a regla nivelul zahărului din sânge și senzația de sațietate.

Medicamente precum semaglutida, ingredientul activ din Ozempic, mimează mecanismul de acțiune al GLP-1, însă cercetătorii caută metode prin care corpul să producă acest hormon de unul singur, fără intervenția medicamentelor.

În studiile efectuate pe șoareci, lipsa proteinei Ffar4 din intestin a condus la diminuarea populației de B. vulgatus, ceea ce a redus secreția hormonului FGF21, asociat cu dorința de zahăr.

Acest lucru sugerează că microbiota intestinală joacă un rol esențial în reglarea preferințelor alimentare, în special pentru alimentele dulci, se arată într-un studiu publicat în Nature Microbiology.

Implicații pentru prevenția diabetului

Analizele efectuate pe 60 de pacienți cu diabet de tip 2 și 24 de participanți sănătoși au arătat că mutațiile genetice care afectează Ffar4 și reduc producția de FGF21 sunt legate de o preferință mai mare pentru zahăr, ceea ce poate contribui la dezvoltarea diabetului.

Tratamentul șoarecilor cu un metabolit produs de B. vulgatus a stimulat secreția de GLP-1, declanșând și producția de FGF21. Rezultatul a fost o mai bună reglare a nivelului de zahăr și o reducere a poftelor pentru dulciuri.

Aceste descoperiri oferă o perspectivă promițătoare asupra unor strategii naturale pentru prevenirea diabetului și pentru controlul apetitului pentru zahăr.

Deși studiile pe oameni sunt încă limitate, cercetătorii consideră că manipularea microbiomului intestinal ar putea deveni o metodă complementară sau alternativă la medicamentele existente, cum ar fi Ozempic, cu efecte similare, dar fără administrarea directă de substanțe sintetice.

În concluzie, studiul sugerează că o dietă adaptată și intervențiile care influențează microbiota intestinală ar putea juca un rol crucial în reglarea glicemiei și în reducerea riscului de diabet, deschizând noi perspective pentru tratamente naturale și personalizate.

