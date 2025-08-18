CEO-ul Duolingo explică decizia companiei de a deveni „AI-first” și respinge criticile legate de concedieri

Luis von Ahn, CEO-ul și cofondatorul Duolingo, a revenit asupra declarațiilor controversate care au stârnit critici în mediul public și în presă, după ce a anunțat că platforma de învățare a limbilor va deveni o companie „AI-first”. Într-un interviu acordat The New York Times, acesta a susținut că afirmațiile sale au fost scoase din context și că intențiile reale ale companiei au fost greșit înțelese.

Deși mulți au interpretat anunțul ca pe un semnal al unor posibile concedieri și al unei orientări exclusive spre profit, von Ahn a clarificat că Duolingo nu a concediat niciodată angajați full-time și nu are planuri în această direcție. În schimb, ceea ce s-a schimbat de-a lungul timpului a fost numărul de colaboratori contractuali, care a variat în funcție de nevoile companiei.

De ce „AI-first” nu înseamnă mai puțini oameni

Luis von Ahn a recunoscut că vina pentru valul de critici îi aparține parțial, pentru că nu a oferit suficiente explicații atunci când a vorbit public despre schimbarea de strategie. „Intern, acest lucru nu a fost deloc controversat”, a declarat el. „Extern, ca o companie listată la bursă, oamenii presupun automat că este vorba doar despre profit sau că încercăm să renunțăm la oameni. Nu a fost deloc intenția noastră.”

Cofondatorul Duolingo a subliniat că platforma a fost mereu într-un proces de inovare, iar integrarea inteligenței artificiale are scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor, nu de a reduce locurile de muncă. El a precizat că niciun angajat permanent nu a fost disponibilizat din cauza schimbărilor tehnologice, iar rolul specialiștilor umani rămâne esențial în dezvoltarea produsului.

Cu toate acestea, compania a redus temporar numărul de colaboratori externi, lucru pe care von Ahn îl consideră o practică obișnuită: „De la început, numărul contractorilor noștri a crescut sau a scăzut în funcție de nevoi.”

Inteligența artificială, parte din cultura companiei

În ciuda criticilor, CEO-ul Duolingo se arată în continuare extrem de optimist cu privire la potențialul inteligenței artificiale. Echipele companiei au alocat chiar și un moment recurent pentru experimentare: în fiecare vineri dimineață, angajații testează aplicații și funcționalități noi bazate pe AI.

Von Ahn a glumit pe seama acestei tradiții, spunând că programul a primit un acronim greu de pronunțat: „f-r-A-I-days”. Totuși, dincolo de jocul de cuvinte, această inițiativă arată că Duolingo încearcă să transforme inteligența artificială într-un motor de inovație constantă și într-un mod de a implica direct angajații în procesul de schimbare.

Compania vede AI-ul nu ca pe un substitut pentru munca oamenilor, ci ca pe un instrument care le poate extinde capacitățile. De exemplu, tehnologia este folosită pentru a genera exerciții personalizate, pentru a îmbunătăți feedbackul oferit cursanților și pentru a crea scenarii de conversație mai realiste.

Criticile generate de memoul lui von Ahn nu par să fi afectat în mod vizibil performanțele financiare ale Duolingo. Platforma rămâne lider în domeniul învățării limbilor străine online, cu milioane de utilizatori activi zilnic. Totuși, dezbaterea a adus în prim-plan o problemă sensibilă: modul în care companiile de tehnologie comunică schimbările legate de AI și felul în care acestea sunt percepute de public.

Într-un climat global în care multe firme din sectorul tech au anunțat concedieri masive, declarația inițială a CEO-ului a fost interpretată ca un semnal de alarmă, chiar dacă realitatea din cadrul Duolingo este diferită. De aici și lecția pe care von Ahn o recunoaște: lipsa de context poate alimenta suspiciuni și critici.

Pe termen lung, compania pare decisă să îmbine contribuția umană cu cea a tehnologiei, menținând echilibrul între inovație și responsabilitate socială. Luis von Ahn insistă că misiunea Duolingo rămâne aceeași – democratizarea accesului la educație lingvistică – iar AI-ul este doar un nou instrument pentru atingerea acestui scop.

În concluzie, controversele apărute după anunțul privind orientarea „AI-first” au avut mai mult legătură cu percepția publică decât cu realitatea internă a companiei. Von Ahn a ținut să transmită un mesaj clar: oamenii rămân în centrul Duolingo, iar inteligența artificială va fi folosită pentru a le sprijini activitatea și pentru a aduce valoare utilizatorilor.