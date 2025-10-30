Cele mai scumpe vizite la service, mai previzibile decât ai crede. Defecțiunile auto care se lasă cu o notă de plată teribilă

În 2025, întreținerea unei mașini a devenit o operațiune tot mai costisitoare, pe fondul creșterii prețurilor la piese, materiale și manoperă. Pentru mulți șoferi, o defecțiune serioasă înseamnă nu doar o vizită neașteptată la service, ci și o factură comparabilă cu valoarea unui salariu mediu sau chiar cu cea a mașinii în sine. Dincolo de neplăcerea imediată, majoritatea acestor probleme sunt însă previzibile și pot fi evitate cu un minim de atenție și întreținere periodică.

Cele mai frecvente defecțiuni costisitoare apar în jurul acelorași cinci componente: motorul, cutia de viteze, sistemul de frânare, sistemul de răcire și sistemul de injecție. În multe cazuri, o simplă verificare preventivă sau o schimbare de consumabile făcută la timp poate face diferența între o reparație de câteva sute de lei și una de mii.

Motorul – inima mașinii și cea mai scumpă reparație

Motorul este, fără îndoială, cea mai scumpă componentă a unui autoturism. O defecțiune gravă, precum griparea motorului sau ruperea distribuției, poate însemna o factură de peste 10.000 de lei sau chiar necesitatea înlocuirii complete a propulsorului.

Cauzele cele mai comune sunt lipsa uleiului, folosirea unui lubrifiant necorespunzător sau neînlocuirea la timp a filtrului de ulei și a curelei de distribuție. Pentru a evita daunele majore, e recomandat să faci schimbul de ulei o dată pe an sau la maximum 10.000 de kilometri și să verifici periodic nivelul acestuia. De asemenea, dacă observi că motorul se supraîncălzește sau scoate fum excesiv, oprește imediat mașina și mergi într-un service autorizat.

Un detaliu adesea ignorat este calitatea combustibilului – un carburant neconform poate afecta în timp nu doar injecția, ci și pistoanele, segmenții sau supapele.

Cutia de viteze – mai ales cea automată, o potențială gaură în buget

Cutia de viteze, fie manuală sau automată, este una dintre piesele cel mai costisitor de reparat. Pentru transmisia automată, o reparație completă poate ajunge la 15.000 de lei, iar chiar și intervențiile minore costă de la 2.000–3.000 de lei în sus.

Semnele de avertizare includ zgomote la schimbarea treptelor, vibrații la accelerare sau treceri bruște între viteze. Dacă observi astfel de simptome, verificarea uleiului de transmisie (ATF) este esențială. Schimbarea acestuia, conform recomandării producătorului, prelungește durata de viață a cutiei.

De asemenea, evită accelerările bruşte atunci când motorul este rece și nu forța trecerile între trepte. În cazul cutiilor automate moderne, un control anual într-un service specializat poate preveni defecțiuni costisitoare.

Frânele – siguranță și costuri în creștere

Sistemul de frânare este vital pentru siguranța rutieră, dar poate deveni o sursă majoră de cheltuieli dacă este neglijat. Plăcuțele de frână, discurile, pompa și etrierii trebuie verificate constant. O simplă amânare a înlocuirii plăcuțelor poate duce la uzarea discurilor și la o factură care trece de 2.000 de lei.

Pentru a preveni astfel de situații, schimbă plăcuțele la fiecare 30.000 de kilometri și lichidul de frână o dată la doi ani. Zgomotele metalice, vibrațiile sau pedala moale sunt semne clare că sistemul are nevoie de atenție imediată.

Sistemul de răcire – cauza ascunsă a multor „daune totale”

Un radiator fisurat sau o pompă de apă defectă pot părea detalii minore, dar consecințele pot fi dramatice. Dacă motorul se supraîncălzește constant, există riscul de avarii iremediabile.

Pentru a preveni problemele, verifică lunar nivelul lichidului de răcire și folosește doar antigel compatibil cu specificațiile producătorului. Schimbă pompa de apă odată cu distribuția și curăță radiatorul de praf sau resturi. Înlocuirea unei pompe costă între 300 și 700 de lei, dar dacă defecțiunea este ignorată, dauna poate deveni totală.

Sistemul de injecție – sensibil la carburant și întreținere

Motoarele moderne, în special cele diesel, sunt extrem de sensibile la calitatea combustibilului. Sistemele de injecție de înaltă presiune pot fi afectate de impurități, apă sau depuneri de reziduuri.

Pentru a prelungi viața injectoarelor, alimentează doar din stații verificate, schimbă filtrul de combustibil la fiecare 20.000 de kilometri și folosește aditivi de curățare. Evită să circuli cu rezervorul aproape gol, pentru că pompa de injecție se răcește cu carburantul din rezervor.

Un injector nou poate costa până la 3.000 de lei, iar o pompă de injecție de înaltă presiune depășește adesea 5.000 de lei.

Concluzie: întreținerea preventivă costă mai puțin decât reparația

Cele mai scumpe defecțiuni auto din 2025 nu sunt, în realitate, accidente imprevizibile, ci consecința unor neglijențe minore și repetate. O verificare anuală completă, folosirea pieselor originale și a lubrifianților recomandați de producător rămân cele mai eficiente metode de a evita costurile uriașe din service. Într-o perioadă în care prețurile la piese și manoperă continuă să crească, prevenția e mai rentabilă ca oricând.