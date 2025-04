Cele mai influente jocuri video din toate timpurile: De ce unele alegeri stârnesc controverse

Academia Britanică de Arte ale Filmului și Televiziunii (BAFTA) a publicat o listă cu cele mai influente jocuri video din toate timpurile, iar unele alegeri au stârnit dezbateri intense.

Inițiativa a fost parte a unui demers în care publicul a fost invitat să voteze titlurile pe care le consideră definitorii pentru industria jocurilor video. Rezultatele, obținute în urma voturilor, au fost descrise de unii specialiști ca fiind neașteptate, ba chiar controversate.

Shenmue, pe primul loc al celor mai influente jocuri

Pe primul loc al clasamentului se află Shenmue, un titlu lansat de Sega pentru consola Dreamcast, despre care BAFTA afirmă că a reprezentat o „schiță inițială” pentru lumile detaliate și interactive care au devenit astăzi standardul în industria de profil.

Faptul că Shenmue a fost preferat în fața unor titluri iconice precum Super Mario Bros., Minecraft sau The Legend of Zelda: Ocarina of Time a surprins mulți fani și analiști.

Și mai surprinzătoare este prezența jocului Kingdom Come: Deliverance 2, care ocupă poziția a șaptea, în ciuda faptului că a fost lansat cu puțin peste două luni în urmă. Prezența într-un clasament al influenței istorice este văzută ca un semn al caracterului subiectiv al votului public, scrie GameSpot.

Lista completă

Lista cuprinde 21 de jocuri considerate esențiale pentru dezvoltarea industriei. Printre titlurile clasice recunoscute la scară largă se regăsesc DOOM, The Sims, Tetris, Half-Life, Grand Theft Auto III și World of Warcraft.

Mai mult decât atât, sunt incluse și jocuri mai recente, precum Baldur’s Gate 3 și Dark Souls, care au avut un impact major în ultimul deceniu.

Criticii susțin faptul că prezența unor jocuri lansate de curând, cum este cazul Kingdom Come: Deliverance 2, ridică semne de întrebare privind criteriile folosite în stabilirea influenței.

De asemenea, lipsa unor titluri influente în mod tradițional – cum ar fi Pac-Man sau Street Fighter II – a fost remarcată de comunitate.

Iată lista completă publicată de BAFTA:

Shenmue DOOM Super Mario Bros. Half-Life The Legend of Zelda: Ocarina of Time Minecraft Kingdom Come: Deliverance 2 Super Mario 64 Half-Life 2 The Sims Tetris Tomb Raider Pong Metal Gear Solid World of Warcraft Baldur’s Gate 3 Final Fantasy VII Dark Souls Grand Theft Auto III The Elder Scrolls V: Skyrim Grand Theft Auto

BAFTA a menționat că această listă reflectă gusturile și percepțiile publicului larg, nu o analiză obiectivă realizată de experți din industrie.