Cele mai frumoase oraşe construite subteran. Au fost „sculptate” în pământ şi încă fascinează oamenii de ştiinţă

Sub pământ, oamenii au creat adevărate labirinturi și orașe care își păstrează farmecul și misterul de-a lungul secolelor. Aceste așezări subterane au servit drept refugii în fața invaziilor, adăposturi împotriva dezastrelor naturale sau chiar ca planuri de apărare civilă în timpul Războiului Rece. În continuare, explorăm cinci dintre cele mai fascinante orașe subterane din lume, fiecare cu istoria și caracteristicile sale unice.

Orașe subterane istorice și moderne

Derinkuyu, Cappadocia, Turcia

Derinkuyu este cel mai cunoscut oraș subteran antic, situat în Cappadocia. Acest complex impresionant se întinde pe 60 de metri sub pământ și putea găzdui până la 20.000 de persoane.

Construit undeva în secolul al VIII-lea î.Hr., orașul include spații de locuit, bucătării, prese de ulei și vin, grajduri, capele și puțuri de aerisire. A servit drept refugiu sigur împotriva invaziilor timp de secole.

Nushabad, Iran

Situat lângă Kashan, Nushabad se întinde pe mai multe niveluri subterane și a fost construit pentru a proteja populația de atacuri și condiții meteorologice extreme.

Orașul dispune de coridoare înguste, depozite, rezervoare de apă și tuneluri de evacuare de urgență, reprezentând un exemplu remarcabil al ingeniozității persane în arhitectura subterană.

Naours, Franța

Naours, în nordul Franței, datează din Evul Mediu și a fost creat dintr-o carieră de cretă. Cu aproximativ 300 de camere și 28 de încăperi principale, putea adăposti până la 3.000 de persoane în timpul conflictelor.

A fost folosit ca adăpost în Războiul de Treizeci de Ani și chiar în cel de-al Doilea Război Mondial, oferind locuințe temporare, capele și sisteme de ventilație ingenioase.

Orvieto, Italia

Parțial săpat sub un deal de rocă vulcanică, Orvieto are o rețea impresionantă de aproximativ 1.200 de tuneluri și camere, dezvoltată inițial de etrusci.

Spațiile subterane au fost folosite pentru depozitarea alimentelor și a vinului, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au servit drept adăpost antiaerian. Astăzi, turiștii pot explora o parte din aceste labirinturi fascinante.

Dixia Cheng, Beijing, China

Construit în anii 1960 ca buncăr antiatomic, Dixia Cheng acoperă aproximativ 85 de kilometri pătrați sub capitala Chinei. Proiectat să adăpostească un milion sau mai multe persoane, complexul include spitale, școli, restaurante, grânare și zone de recreere.

Deși nu a fost niciodată utilizat în scopul pentru care a fost conceput, Dixia Cheng rămâne o mărturie impresionantă a planurilor de apărare civilă din perioada Războiului Rece.

Fascinația orașelor subterane

Aceste orașe subterane nu sunt doar mărturii istorice, ci și surse de inspirație pentru oamenii de știință și turiști deopotrivă.

Ele demonstrează ingeniozitatea umană și adaptabilitatea de-a lungul secolelor, arătând că sub pământ poate exista o lume întreagă, plină de mister și inovație.

Redescoperind trecutul subteran

Vizitarea acestor locuri oferă nu doar o incursiune în istorie, ci și o perspectivă asupra modului în care oamenii și-au creat adăposturi ingenioase pentru a supraviețui provocărilor timpului.

De la refugii antice până la buncăre moderne, orașele subterane continuă să fascineze și să inspire curiozitatea celor care le explorează.