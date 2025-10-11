Cele mai frumoase 10 sate din lume, cu peisaje idilice, iar primele 8 se află în Europa

Când orașul devine prea gălăgios și agitat, privirea fuge spre locuri unde timpul pare să curgă mai încet. Lista Forbes cu cele mai frumoase sate din lume oferă exact această evadare: Bibury din Anglia deschide clasamentul, urmat de Hallstatt în Austria și Reine în Norvegia, iar opt dintre primele zece locuri sunt în Europa, acolo unde casele vechi, lacurile limpezi și străduțele înguste promit liniște, lumină bună pentru fotografii și sentimentul plăcut că ai ajuns, în sfârșit, într-o poveste.

Pe primul loc este Bibury din Anglia, urmat de Hallstatt din Austria și Reine din Norvegia. Clasamentul reunește locuri care au devenit emblematice pentru modul în care frumusețea tradițională și cadrul natural se potențează reciproc. Pentru cei care vor să fugă de aglomerația urbană și de „zgomotul” marilor orașe, lista Forbes e un bun punct de plecare.

Cum arată podiumul revistei Forbes

Locul 1: Bibury, Anglia. Satul din Cotswolds, o „Area of Outstanding Natural Beauty”, este descris drept un cadru parcă oprit în timp. Căsuțele din piatră, în nuanțe de miere, ridicate între secolele XV–XVII, mai ales șirul de pe Arlington Row, dau senzația unui decor care trimite vizitatorii înapoi în epoca țesătorilor. Nu e de mirare că este considerat „instagramabil” în cel mai pur sens.

Locul 2: Hallstatt, Austria. Așezat pe malul Hallstätter See, satul austriac se bucură de o popularitate uriașă, până la punctul în care valurile de vizitatori îl „copleșesc”. Totuși, plimbarea pe străduțele medievale și priveliștile asupra lacului explică de ce Hallstatt ajunge atât de sus în preferințele Forbes. Chiar și în fața turismului de masă, farmecul său rămâne greu de egalat.

Locul 3: Reine, Norvegia. Aici, cabanele pescarilor în roșu aprins, așezate pe malul fiordului, se combină cu spectacolul nordic al cerului. Reine oferă acea imagine „de carte poștală” care a convins editorii că satul trebuie să se afle pe podium. Pentru amatorii de peisaje dramatice, este o recomandare clară.

Europa domină începutul clasamentului

Primele opt poziții sunt, în majoritate, europene, cu excepțiile care completează Top 10 venind din Asia. Dincolo de podium, lista continuă cu locuri cunoscute pentru farmecul lor și atmosfera aparte. Iată primele zece, în ordinea anunțată de Forbes:

Bibury, Anglia Hallstatt, Austria Reine, Norvegia Giethoorn, Țările de Jos Gásadalur, Insulele Feroe Oia, Grecia Bourtange, Țările de Jos Kotor, Muntenegru Shirakawa-go, Japonia Batad, Filipine

Selecția subliniază diversitatea peisajelor europene – de la satele din zone montane și maritime la cele cu patrimoniu istoric bine conservat – și arată, în același timp, că și Asia propune destinații spectaculoase care completează tabloul global.

De ce contează acest top pentru călători

Lista Forbes oferă o sinteză utilă pentru cei care caută alternative la destinațiile urbane aglomerate. Fie că vorbim de liniștea de la malul unui lac alpin, de atmosfera medievală a străduțelor înguste sau de peisajele nordice care taie respirația, primele zece sate propuse pot fi „ancore” pentru planurile de vacanță ale următorilor ani.

În plus, clasamentul e un bun reper pentru tendințe: interesul pentru destinații mici, cu identitate clară și fotogenie ridicată, rămâne puternic. Iar pentru turiștii care își planifică atent călătoriile, informațiile de bază – ierarhia și scurtele descrieri ale primelor locuri – sunt suficiente pentru a începe documentarea în profunzime, în funcție de sezon și preferințe.

Un ghid scurt pentru „ruralul” fotogenic

Dacă te tentează ideea unui „slow travel” în sate cu peisaje idilice, Top 10 propus de Forbes este un circuit în sine. Poți combina destinații aflate relativ aproape unele de altele sau poți alege un singur loc pentru o escapadă concentrată pe natură, istorie și cadre memorabile. Important este să verifici din timp condițiile locale, perioadele de vârf și opțiunile de cazare, mai ales în locurile care au devenit deja foarte populare.

Pentru mulți călători, aceste sate sunt o promisiune: ritm mai domol, cadre care se imprimă pe retină și un tip de frumusețe care nu depinde de spectacole urbane, ci de relația dintre om, arhitectură tradițională și natură. Din acest motiv, chiar și o listă de zece poziții poate deveni inspirație pentru multe vacanțe viitoare.