Cele mai calde locuri din Europa iarna asta unde poți călători. De la soarele din Cipru, la plaja din Creta, Grecia
Cele mai calde destinații din Europa iarna asta. (Foto: Istockphoto)
Cuprins
  1. Tenerife, Spania
  2. Madeira, Portugalia
  3. Valletta, Malta
  4. Creta, Grecia
  5. Palermo, Sicilia
  6. Mallorca, Spania
  7. Limassol, Cipru
  8. Valencia, Spania
  9. Algarve, Portugalia
  10. Cum alegi inteligent „soarele de iarnă”

Nu-ți surâde ideea de geci groase și dimineți posomorâte? Partea bună e că iarna europeană are și un „mod primăvară”: insule și orașe cu zile lungi de soare, briză blândă și terase deschise. De la Tenerife și Madeira până la Malta, Creta, Valencia, Algarve sau Limassol, există suficiente locuri în care poți schimba frigul de iarnă pe plimbări pe faleză și prânzuri la lumină caldă.

Mai jos găsești o listă curată cu destinații „safe” pentru iarnă, ce merită văzut în fiecare, plus la ce temperaturi realiste să te aștepți. Fără mituri și fără promisiuni de 30°C în ianuarie, dar cu detalii utile despre microclimate, vânt, ploi scurte și cum să-ți planifici zilele ca să prinzi la maximum soarele și vibe-ul de extrasezon.

Tenerife, Spania

Iarna, Tenerife rămâne constant printre cele mai calde locuri din Europa. În ianuarie–februarie, maximele medii pe coastă se învârt în jur de 20–22°C, ceea ce înseamnă prânzuri la terasă, plimbări pe faleză și drumeții lejere spre puncte de belvedere. Nordul e mai verde și mai umed, sudul (Costa Adeje, Los Cristianos) mai însorit și mai predictibil meteo.

Pentru peisaje, urcă spre Parcul Național Teide (verifică dinainte starea traseelor) și rezervă-ți timp pentru Playa de Las Teresitas, Playa del Duque sau golfurile ascunse din Los Gigantes. Sfaturi: închiriază mașină pentru libertate de mișcare, pune în bagaj hanorac pentru serile răcoroase la altitudine și rezervă din timp telecabina Teide dacă vrei urcarea până la platformă.

Madeira, Portugalia

Arhipelagul atlantic oferă „primăvară” aproape permanentă: 19–21°C în Funchal iarna, cu grădini înflorite și faleze spectaculoase. Orașul vechi, Mercado dos Lavradores și promenadele de pe litoral fac un city-break lejer, iar satele de pe coastă îți dau cadre perfecte pentru fotografii.

Atracția numărul unu rămân levadas — canale de irigații cu poteci marcate. Alege trasee ușoare (Levada dos 25 Fontes, Levada do Caldeirão Verde) dacă plouă în munți și evită porțiunile expuse în zilele cu vânt. Sfaturi: închiriază bocanci cu talpă aderentă, poartă pelerină subțire și verifică avertizările locale pentru drumeții înainte de plecare.

Valletta, Malta

Iarna în Malta e blândă, cu 15–17°C la prânz și multe ferestre însorite. Valletta se vizitează pe jos: străzi baroce, bastioane, port natural și Co-Catedrala Sf. Ioan, unde lumina de iarnă intră superb prin vitralii. Zilele cu vânt sunt ocazia perfectă pentru muzee și cafenele.

Când se domolește briza, fugi o zi în Mdina („Orașul Tăcut”) sau pe Gozo pentru templele megalitice și coastele dramatice. Sfaturi: ia abonament de transport pentru 2–3 zile, poartă încălțăminte comodă pentru pantele abrupte și rezervă intrările la obiectivele populare în weekend.

Creta, Grecia

Cea mai sudică insulă mare a Greciei propune 14–16°C iarna, suficient pentru situri arheologice, golfuri adăpostite și sate de munte fără aglomerația de vară. Palatul Knossos lângă Heraklion, orașul vechi Chania și portul Venețian din Rethymno sunt plimbări clasice de iarnă.

Vestul insulei oferă drumuri de coastă superbe (Apokoronas) și plaje rozalii la Elafonissi, însă vântul poate schimba planurile dintr-o oră în alta. Sfaturi: închiriază mașină mică pentru străzile înguste, verifică orarul muzeelor în extrasezon și caută taverne deschise tot anul în zonele locuite, nu în stațiuni strict turistice.

Palermo, Sicilia

Capitala Siciliei stă de regulă la 14–16°C în ianuarie, ideal pentru tururi pietonale pe Corso Vittorio Emanuele și prin piețele istorice (Ballarò, Vucciria). Catedrala, Palazzo dei Normanni și Capela Palatină îmbină stiluri arhitecturale într-o lecție de istorie mediteraneană.

Bucătăria e parte din itinerar: arancini, panelle, cannoli — iarna găsești loc la masă fără cozi. Sfaturi: rezervă anticipat pentru Capela Palatină, alege cazare în centru istoric ca să te deplasezi pe jos și ține la îndemână o geacă ușoară pentru serile reci.

Mallorca, Spania

În Palma și pe litoral, maximele de 15–16°C și lumina caldă fac iarna perfectă pentru trasee în Serra de Tramuntana (UNESCO) și plimbări prin satele din nord (Pollença, Fornalutx). Port de Sóller și Port d’Andratx rămân fotogenice și liniștite.

Orașul vechi din Palma, catedrala La Seu și piețele acoperite sunt ideale în zilele cu nori, iar când se înseninează poți „prinde” prânzuri la terasă pe Paseo Marítimo. Sfaturi: folosește autobuzele interurbane pentru costuri mici, închiriază o mașină doar pentru o zi de traseu în munți și rezervă restaurantele preferate în weekend.

Limassol, Cipru

Coasta sudică a Ciprului aduce 16–18°C la prânz și 6–7 ore de soare în zilele bune, dar și fronturi scurte de ploaie. Promenada Molos, Marina și castelul medieval conturează un centru plăcut, iar la o oră distanță ai situri antice (Kourion) cu vedere la mare.

Munții Troodos oferă sate viticole și trasee de o zi; dacă prinzi ninsoare pe creste, rămâi pe rutele joase. Sfaturi: ia pelerină subțire și încălțăminte impermeabilă, verifică programul cramelor (multe funcționează cu rezervare) și urmărește recomandările locale privind consumul responsabil de apă în perioadele secetoase.

Valencia, Spania

Oraș de mare cu ierni domoale: ~16°C în ianuarie și destule zile care trec de 20°C. Plajele urbane Malvarrosa și Patacona sunt bune pentru plimbări, iar Turia — parcul-„râu” uscat — te poartă pe jos sau cu bicicleta până la Orașul Artelor și Științelor.

Cartierele Ruzafa și El Carmen oferă cafenele, galerii și gastronomie locală, fără forfota estivală. Sfaturi: închiriază bicicletă pentru a lega rapid obiectivele, cumpără Valencia Tourist Card pentru transport și reduceri, și rezervă din timp biletele la Oceanografic în weekend.

Algarve, Portugalia

Sudul Portugaliei vine cu 15–18°C ziua și cer adesea senin. Falezele din Lagos, stâncile de la Ponta da Piedade, plajele întinse din Tavira sau vibe-ul de surf de la Sagres transformă iarna într-un sezon ideal pentru mers pe jos pe coastă.

Marea rămâne rece (16–17°C), dar la prânz simți soarele plăcut pe faleză. Sfaturi: alege cazări în orașe bine conectate (Lagos, Albufeira) pentru acces facil la autobuze și tren, poartă încălțăminte cu talpă aderentă pe traseele de pe stânci și verifică starea mareei înainte de coborârea pe plaje mai izolate.

Cum alegi inteligent „soarele de iarnă”

Verifică mediile climatologice și prognoza pe 3–5 zile înainte de plecare; ianuarie și februarie pot aduce vânt și ploi scurte chiar și în destinațiile blânde. În orașe, alege cazare aproape de transportul public sau punctele pietonale; pe insule, o mașină închiriată pentru una-două zile îți deschide zonele panoramice fără stres.

Pentru înot în mare, șansele cresc în Tenerife și Cipru în zilele cele mai calde; pentru city-break cultural, Valletta, Valencia, Palermo și Palma sunt pariuri sigure. Dacă vrei „primăvară verde” și drumeții, Madeira rămâne clasicul care nu dezamăgește. În toate cazurile, pune în bagaj straturi ușoare, pelerină de ploaie și încălțăminte comodă: iarna blândă e mai frumoasă când ești pregătit.

