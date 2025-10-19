Cele mai bune țări pentru pensionari – așa ajungi să ai un trai liniștit, civilizat și sigur la bătrânețe

Tot mai mulți europeni, inclusiv români, aleg să se mute în alte țări după pensionare, căutând un echilibru între costurile de trai, siguranță, servicii medicale și calitatea generală a vieții. Fenomenul „migrației pentru pensionare” a devenit o tendință globală, iar datele din Indicele Global de Pensii 2025 arată clar că Europa domină topul mondial al celor mai atractive destinații pentru vârsta a treia.

Potrivit studiului realizat de Global Citizen Solutions , aproximativ o treime dintre programele de vize pentru pensionari sunt în Europa, iar alte 36% se regăsesc în America. Asia și Africa recuperează teren, dar bătrânul continent continuă să fie preferat pentru stabilitate politică, climă blândă și servicii publice de calitate.

Portugalia, prima alegere a pensionarilor din lume

În 2025, Portugalia ocupă prima poziție în clasamentul global datorită unei combinații rare de avantaje: costuri de viață moderate, sistem medical performant, climat temperat și o legislație prietenoasă pentru străini. Viza D7 , cunoscută și ca „viza de venit pasiv”, le permite pensionarilor să obțină ușor rezidența, iar după cinci ani – chiar cetățenia.

Țara oferă facilități fiscale pentru venituri provenite din pensii străine, un sistem sanitar recunoscut la nivel european și o infrastructură modernă, în special în orașe precum Lisabona, Porto sau Faro. Pe lângă acestea, Portugalia se distinge printr-un nivel ridicat de siguranță publică și o societate tolerantă și cosmopolită.

„Portugalia se află în fruntea Indicelui Global de Pensii din 2025, viza D7 fiind una dintre cele mai căutate forme de rezidență cu venit pasiv din Europa”, explică Adalberto Pucca , expert în mobilitate globală. „Atracția sa vine din echilibrul între cerințele accesibile și perspectiva clară de obținere a cetățeniei.”

Spania și Austria completează podiumul european

Pe locul trei în același clasament se află Spania , una dintre cele mai populare destinații pentru pensionari, datorită climei mediteraneene și a sistemului medical performant. Cu peste 300 de zile însorite pe an, un regim fiscal avantajos și o calitate a vieții ridicată, Spania reușește să atragă mii de pensionari străini în fiecare an, mai ales în regiunile Andaluzia, Valencia și Insulele Canare.

Austria , clasată pe locul cinci la nivel mondial, impresionează prin siguranță, infrastructură de top și servicii medicale publice de excepție. În plus, capitala Viena a fost desemnată de mai multe ori „cel mai locuibil oraș din lume”, datorită transportului public eficient și standardului ridicat al locuințelor.

În general, țările europene ocupă peste jumătate din topul mondial, datorită stabilității economice, sistemelor de sănătate dezvoltate și gradului ridicat de protecție socială. Un alt avantaj major este apartenența la spațiul Schengen , care permite călătorii libere în 27 de state, un detaliu important pentru cei care vor să se bucure de mobilitate fără granițe.

Alte destinații sigure și avantajoase din afara Europei

Raportul subliniază că și alte regiuni ale lumii devin tot mai atractive pentru pensionari. În Asia , țări precum Thailanda, Malaezia și Filipine oferă vize speciale pentru persoane cu venit fix, costuri scăzute ale vieții și o climă caldă pe tot parcursul anului.

În America Latină , state precum Uruguay, Paraguay și Argentina asigură rezidență permanentă rapidă, în timp ce Panama, Belize și Costa Rica atrag pensionari prin scutiri fiscale pentru pensiile provenite din străinătate și o viață liniștită, aproape de ocean.

Pe continentul african, Mauritius devine o opțiune tot mai populară datorită sistemului fiscal simplificat, nivelului ridicat de siguranță și mixului cultural occidental-african.

Europa domină topul global al calității vieții pentru pensionari

Cu 32% dintre toate programele mondiale de vize pentru pensionari , Europa rămâne regiunea cu cele mai multe avantaje pentru o bătrânețe activă și lipsită de griji. 61% dintre statele analizate oferă beneficii fiscale dedicate pensionarilor, iar aproape 93% au proceduri clare și rapide pentru obținerea rezidenței sau cetățeniei.

„Migrația internațională pentru pensionari nu mai este o excepție, ci o alegere comună pentru cei care pun preț pe siguranță, sănătate și stabilitate”, afirmă Dr. Laura Madrid , cercetător principal în cadrul studiului. „Europa conduce detașat datorită standardelor medicale ridicate, climatului blând și unei calități a vieții greu de egalat.”

Pe scurt, Portugalia, Spania și Grecia se impun drept cele mai prietenoase destinații europene pentru pensionari, în timp ce Austria și Malta completează topul cu servicii publice excelente și o infrastructură modernă. Pentru mulți români care își doresc un trai civilizat și predictibil la vârsta pensionării, aceste țări oferă echilibrul perfect între confort, siguranță și costuri rezonabile.