Cele mai bune grăsimi pentru gătit, conform doctorului Cezar Amititeloaie. Uleiul de măsline este pe locul al doilea

Alegerea grăsimilor potrivite pentru gătit este un subiect de interes major pentru oricine își dorește o alimentație sănătoasă. Pe piață există o varietate impresionantă de produse, iar informațiile contradictorii pot crea confuzie. Un medic specializat în nutriție, dr. Cezar Amititeloaie, a făcut lumină în această chestiune, oferind un clasament surprinzător al celor mai bune grăsimi pentru gătit, bazat pe stabilitatea lor la temperaturi ridicate. Concluzia sa este că, deși uleiul de măsline este extrem de apreciat, el nu se află pe prima poziție atunci când vine vorba de prăjit.

Grăsimile ideale pentru gătit la temperaturi înalte

Conform expertului, cele mai bune grăsimi pentru gătit la cald sunt cele cu un punct de ardere ridicat și cu o structură moleculară stabilă. Pe primul loc în clasamentul său se află untul clarificat, cunoscut și sub numele de ghee, dar și alte grăsimi de origine animală, precum untura sau seul de animal. Aceste grăsimi sunt considerate ideale pentru prăjit sau pentru prepararea la temperaturi înalte, deoarece rezistă bine la căldură fără a se descompune și a forma compuși toxici.

Untul clarificat este obținut prin eliminarea apei și a proteinelor din unt, rămânând astfel doar grăsimea pură. Acest proces îi crește stabilitatea termică, transformându-l într-o opțiune excelentă pentru gătit. Similar, untura și seul, fiind grăsimi saturate, au o structură chimică stabilă care le permite să facă față temperaturilor ridicate fără a se oxida rapid.

Uleiul de măsline, bun, dar cu rezerve

O altă dezvăluire importantă din partea doctorului Amititeloaie vizează uleiul de măsline, un ingredient de bază în bucătăria multor români și mediteraneeni. Deși este considerat un aliment de bază al dietei sănătoase, medicul îl plasează pe locul al doilea în topul grăsimilor. Acesta este excelent pentru consumul la rece, în salate sau pentru asezonarea preparatelor, sau pentru a fi folosit la temperaturi scăzute.

Problema apare atunci când este folosit pentru prăjit la temperaturi înalte. Punctul de ardere al uleiului de măsline este relativ scăzut, iar expunerea prelungită la căldură excesivă poate duce la degradarea sa. Prin urmare, deși este o grăsime foarte sănătoasă, utilizarea sa este recomandată cu moderație și mai degrabă în preparatele care nu necesită prăjire intensă.

Untul de cocos: o alternativă, dar cu moderație

O altă opțiune pe care medicul o menționează este untul de cocos. Acesta are o structură stabilă și un punct de ardere ridicat, fiind o alegere bună pentru gătit la cald. Cu toate acestea, dr. Amititeloaie recomandă utilizarea sa ocazional și cu moderație. Motivul nu este legat neapărat de stabilitatea sa termică, ci de profilul său nutrițional și de faptul că, la fel ca untura, este bogat în grăsimi saturate.

În cele din urmă, alegerea grăsimii potrivite pentru gătit depinde în mare măsură de metoda de preparare. Pentru prăjit și gătire la temperaturi înalte, untul clarificat, untura și seul de animal sunt cele mai sigure și sănătoase opțiuni. Uleiul de măsline rămâne o alegere excelentă pentru preparatele la rece, iar untul de cocos poate fi folosit ca o alternativă, dar nu în mod constant.