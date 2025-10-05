Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 10:19
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Cele mai bune aplicații de desen digital în 2025: 4 opțiuni gratuite pentru a-ți redescoperi creativitatea
Aplicații pentru pasionații de desen digital / Foto: Creative Bloq

Dacă ai încercat de mai multe ori să revii la desen, dar nu ai găsit motivația, tehnologia îți poate fi de ajutor.

Telefoanele și tabletele actuale oferă aplicații care transformă ecranul într-o pânză digitală, fie că folosești degetul sau un stylus dedicat.

În loc să petrecem ore întregi derulând rețelele sociale, putem transforma aceleași dispozitive în instrumente pentru exercițiu artistic. Mai jos găsești patru aplicații gratuite care te pot ajuta să redescoperi bucuria desenului.

Concepts, despre libertate pe un canvas infinit

Una dintre cele mai apreciate aplicații pentru începători și profesioniști deopotrivă este Concepts, care pune accent pe simplitate și fluiditate.

După instalare, aplicația se adaptează în funcție de faptul că ești stângaci sau dreptaci și îți oferă un canvas infinit pe care poți naviga cu gesturi simple de pinch sau swipe.

Un element distinctiv este „roata de instrumente”, care îți permite să alegi rapid pensule, culori sau transparențe.

Se remarcă și setul de markere virtuale de tip Copic, ce oferă o experiență apropiată de lucrul cu instrumente reale.

Poți adăuga un număr nelimitat de straturi, iar funcția de autosalvare îți garantează că nimic nu se pierde.

Mai mult decât atât, aplicația nu este utilă doar pentru desen, ci și pentru brainstorming sau luarea de notițe. Versiunea de bază este gratuită și suficientă pentru majoritatea utilizatorilor.

Tayasui Sketches, Autodesk Sketchbook și MediBang: alternative pentru stiluri diferite

Dacă ești atras mai degrabă de acuarelă, Tayasui Sketches îți oferă o experiență autentică, simulând efecte precum „wet-on-wet” sau „dry-on-dry”.

O simplă apăsare pe pictograma în formă de picătură usucă instant cerneala, iar selecția de culori este intuitivă.

Chiar dacă alte instrumente par mai generice, funcționalitățile de bază sunt excelente pentru schițe rapide.

Pentru cei care preferă creionul și texturile tradiționale, Autodesk Sketchbook aduce o colecție bogată de creioane grafit, pensule și pasteluri.

Setul de creioane este considerat punctul forte al aplicației, reproducând foarte bine senzația desenului pe hârtie. Interfața este simplă, iar versiunea gratuită oferă tot ce ai nevoie pentru a începe.

La polul opus, MediBang se adresează utilizatorilor care vor cât mai multe funcții la dispoziție.

Aplicația vine cu o varietate de texturi pentru canvas, grile, preseturi pentru benzi desenate și chiar posibilitatea de a înregistra timelapse-uri cu procesul de creație.

De asemenea, permite lucrul pe straturi multiple și oferă instrumente similare cu cele din programele de editare grafică profesionistă.

Totuși, aplicația include reclame enervante, care pot fi evitate dacă oprești conexiunea la internet în timpul desenului.

Indiferent de nivelul la care te afli sau de tehnica preferată, există o aplicație care te poate ajuta să îți reînnoiești pasiunea pentru desen.

Concepts se remarcă prin libertatea oferită, Tayasui Sketches prin simplitatea acuarelei, Autodesk Sketchbook prin colecția de creioane, iar MediBang prin opțiunile complexe pentru benzi desenate și ilustrație digitală.

Toate sunt gratuite în versiunea de bază, ceea ce le face accesibile pentru oricine vrea să își pună creativitatea în mișcare în 2025.

