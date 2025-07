Cele mai bune 10 alternative potrivite copiilor la Grand Theft Auto în 2025

Grand Theft Auto (GTA) a fost pionierul unui nou gen de jocuri video, dar este destinat exclusiv publicului matur. Din cauza conținutului său, mulți părinți caută variante similare, dar sigure și adecvate pentru copii.

Din fericire, mai multe studiouri au creat jocuri care păstrează spiritul lumii deschise, al explorării și al aventurii, dar fără violență explicită sau teme nepotrivite celor mici.

Alternative potrivite pentru copii: distracție și explorare în siguranță

Un exemplu excelent este Wobbly Life (clasificat PEGI 7), un sandbox animat, plin de activități distractive și fizică jucăușă.

Jocul oferă o lume deschisă cu peste 50 de misiuni și mai mult de 90 de vehicule, de la mașini și bărci până la aparate de zbor. Se poate juca în mod solo sau în cooperare până la patru jucători, accentul fiind pus pe explorare și joacă fără griji. Fiind încă în dezvoltare activă, Wobbly Life primește periodic actualizări cu conținut nou.

O altă opțiune este LEGO City Undercover (E10+), un joc care aduce mult din farmecul GTA, dar cu o abordare potrivită copiilor. Jucătorii îl controlează pe Chase McCain, un polițist care se infiltrează în lumea infractorilor din orașul LEGO.

Aventura include rezolvarea de puzzle-uri, provocări de platformă și multe posibilități de personalizare, inclusiv mașini și costume noi. Este disponibil pe mai multe platforme, iar versiunea pentru PC și console moderne rulează cel mai bine.

Opțiuni pentru adolescenți: aventuri deschise cu mai multă complexitate

Pentru un public mai mare, cu vârste recomandate de la 10 ani în sus, există jocuri precum Burnout Paradise Remastered, un clasic al curselor în lume deschisă, cu urmăriri intense și distrugeri spectaculoase.

Deși nu permite ieșirea din mașină, oferă adrenalina specifică jocurilor de tip GTA prin libertatea de explorare și misiunile dinamice.

Un alt titlu popular este The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, care combină elemente de aventură, RPG și construcție într-o lume deschisă vastă.

Jucătorii pot crea propriile vehicule și dispozitive, explorând și rezolvând o mulțime de provocări. Este un joc extrem de apreciat critic, ce oferă o experiență captivantă fără conținut nepotrivit.

Pentru cei interesați de povești și misiuni cu tematici ușor mai mature, dar controlate, pot fi recomandate și jocuri ca Bully: Scholarship Edition, care se desfășoară într-un internat și tratează teme legate de școală și relațiile dintre elevi, sau Marvel’s Spider-Man, care pune accent pe aventuri în New York cu un supererou binecunoscut, evitând violența explicită.