Cele mai așteptate jocuri anunțate acum: surprize cu Resident Evil, Game of Thrones și Scott Pilgrim

Summer Game Fest 2025 a oferit două ore de revelații spectaculoase care conturează viitorul industriei jocurilor video. Evenimentul a fost plin de lansări-surpriză, trailere cinematice și promisiuni ambițioase din partea celor mai mari studiouri. Capcom, Bandai Namco, Square Enix și multe alte nume grele au venit cu noutăți care vorbesc direct pasiunii fanilor pentru horror, strategie, acțiune cooperativă și aventură narativă.

Am selectat mai jos cele mai importante jocuri anunțate, fiecare într-o secțiune distinctă, astfel încât să poți urmări ușor trailerele și detaliile suplimentare aferente fiecărei lansări.

Resident Evil Requiem

Capcom a dezvăluit oficial al nouălea titlu principal din seria Resident Evil, care va purta numele Resident Evil Requiem. Jocul va fi lansat pe 27 februarie 2026, pe PlayStation 5, Xbox Series X/S și PC. Potrivit dezvoltatorilor, jocul va marca o schimbare majoră de ton și stil, promițând o experiență mai cinematografică, cu mize dramatice ridicate.

Este de așteptat ca Resident Evil Requiem să continue evoluția seriei către un mix de acțiune intensă și horror psihologic.

Lies of P: Overture

Lansat chiar în ziua festivalului, Lies of P: Overture este un prequel pentru apreciatul soulslike Lies of P. Jucătorii se întorc în orașul Krat pentru a explora originile poveștii, cu o nouă hartă, noi inamici și arme.

Disponibil acum pe platformele majore, Overture vine ca o completare a poveștii originale, dar și ca o punte narativă spre o posibilă continuare.

Dying Light: The Beast

Techland revine în forță cu Dying Light: The Beast, un spin-off standalone care marchează întoarcerea personajului Kyle Crane, absent din sequelul din 2022. Jocul va fi lansat pe 22 august 2025, iar trailerul prezentat oferă secvențe extinse de gameplay brutal și explorare urbană.

Fanii jocurilor de acțiune cu zombi au motive serioase de entuziasm, având în vedere accentul pus pe poveste și mecanici îmbunătățite.

Wu-Tang: Rise of the Deceiver

Unul dintre cele mai neașteptate anunțuri a fost Wu-Tang: Rise of the Deceiver, un joc ce combină afrosurrealismul, anime-ul și cultura hip-hop. Jucătorii vor lupta alături de membrii Wu-Tang Clan într-un univers fictiv, contra unei forțe corupte numite „The Deceiver”.

Soundtrack-ul va include piese clasice și creații noi semnate DJ Just Blaze.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom a prezentat un nou trailer pentru Onimusha: Way of the Sword, concentrat pe secvențe brutale de luptă corp la corp. Fanii seriei originale vor regăsi același stil de luptă samurai, dar rafinat pentru noua generație de console.

Game of Thrones: War for Westeros

Universul Westeros ajunge în lumea strategiilor în timp real cu Game of Thrones: War for Westeros. Jucătorii vor putea conduce case celebre precum Stark, Lannister sau chiar pe Night King, într-o luptă pentru controlul celor Șapte Regate.

Jocul va avea atât moduri solo, cât și multiplayer free-for-all, cu eroi iconici disponibili în bătălii epice.

Scott Pilgrim EX

Bryan Lee O’Malley revine cu un nou joc în stil beat’em up: Scott Pilgrim EX. Co-op-ul cu patru jucători, estetica retro și umorul caracteristic seriei sunt păstrate, dar se adaugă elemente noi de gameplay și poveste.

Jocul va apărea pe Steam, Switch, PS5 și Xbox Series X/S, fără o dată exactă momentan.

Mortal Shell 2

Mortal Shell 2 și-a făcut debutul cu un trailer sângeros care confirmă accentul pe lupte brutale, design deschis al lumii și un sistem de arme extins. Lansarea este programată pentru 2026, pe PC și console de generație nouă.

Killer Inn

Square Enix a anunțat Killer Inn, un joc de deducție socială în care jucătorii sunt împărțiți în două echipe – „Lambs” și „Wolves”. Misiunea este simplă: supraviețuiește într-un conac plin de trădări și descoperă cine este prieten și cine este criminal.

Death Stranding 2: On the Beach

Kojima Productions a lansat un nou trailer narativ pentru Death Stranding 2, centrat pe personajele Neil (Luca Marinelli) și Lucy (Alissa Jung). Jocul va fi disponibil pe PS5 începând cu 26 iunie 2025.

Arc Raiders

Arc Raiders va fi lansat pe 30 octombrie 2025 și promite o experiență sci-fi intensă, cu gameplay cooperativ și design vizual spectaculos. Este dezvoltat de Embark Studios și va fi disponibil pe PC, PS5 și Xbox.

Wildgate

Dezvoltat de foști angajați Blizzard, Wildgate este un shooter spațial care va fi lansat pe 22 iulie 2025. Jocul va beneficia de un open beta gratuit în perioada 9–16 iunie.

Stranger Than Heaven

Fostul Project Century are acum un titlu oficial: Stranger Than Heaven. Creat de Ryu Ga Gotoku Studio, jocul rămâne învăluit în mister, dar promite o poveste ambițioasă în stil narativ japonez.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Bandai Namco a dezvăluit Towa and the Guardians of the Sacred Tree, un action RPG inspirat de Hades, care va apărea pe 19 septembrie 2025.

Sonic Racing: CrossWorlds

Un crossover neașteptat: Sonic Racing: CrossWorlds va include personaje precum Hatsune Miku, Joker din Persona 5, Ichiban Kasuga din Like a Dragon și Steve din Minecraft.

Atomic Heart 2

Atomic Heart 2 a fost confirmat oficial, împreună cu un nou joc din același univers, intitulat The Cube. Ambele vor veni pe PC și console, la o dată neanunțată.

Lego Voyagers

Lego Voyagers este o aventură co-op pentru doi jucători, dezvoltată de Light Studio. Jocul promite o campanie prietenoasă și accesibilă, cu mecanici narative inovatoare.

ILL

Jocul horror ILL a prezentat un trailer înfiorător, cu un accent vizual pe body horror și gameplay axat pe supraviețuire într-un laborator infectat. Este unul dintre cele mai grafice jocuri prezentate la festival.

Chronicles: Medieval

Tom Hardy a narat trailerul pentru Chronicles: Medieval, un joc de strategie și acțiune în Evul Mediu. Lansarea va avea loc în 2026, pe PC, în Early Access.

Un an plin de creativitate și risc pentru industria gamingului

Summer Game Fest 2025 a demonstrat că industria jocurilor video nu se teme să experimenteze – fie că vorbim despre abordări narative originale, reveniri la francize clasice sau colaborări neobișnuite între creatori. Diversitatea titlurilor anunțate – de la strategii medievale și horror visceral până la co-op-uri desenate de mână – arată o deschidere spre publicuri foarte diferite.

În lunile care urmează, vom vedea dacă aceste promisiuni se concretizează în experiențe memorabile. Deocamdată, rămâne cert un lucru: gamingul nu a fost niciodată mai divers și mai ambițios decât este acum.