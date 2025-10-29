Cel mai puternic Porsche 911 din istorie vine în 2026: Turbo S cu 701 CP și sprint de 2,5 secunde

Porsche ridică miza pentru 911 odată cu noul Turbo S T-Hybrid, o versiune care combină două turbocompresoare electrificate cu un motor boxer și un mic pachet hibrid pentru a oferi 701 CP și un sprint 0–100 km/h în 2,5 secunde. Ingineria promite răspuns instantaneu la accelerație, fără „lagul” clasic al turbo, dar și un preț pe măsură, ceea ce transformă modelul în cea mai puternică și, probabil, cea mai scumpă iterație de serie a legendarului 911 de până acum. Conform testelor publicate de presa auto internațională, saltul de performanță este însoțit de o agilitate surprinzătoare în utilizarea de zi cu zi.

Cum funcționează sistemul T-Hybrid și de ce elimină „lagul”

Spre deosebire de rețetele hibride clasice, Porsche nu a urmărit aici rularea pur electrică, ci performanța. Fiecare dintre cele două turbocompresoare integrează un mic motor electric capabil să le aducă instant la turația optimă, practic eliminând momentul mort dintre apăsarea accelerației și livrarea cuplului. O a doua unitate electrică este integrată în transmisia PDK cu dublu ambreiaj și poate oferi un plus de putere la demaraj sau la reprize scurte, dar și să recupereze energie la decelerare, trimițând-o către o baterie de circa 1,9 kWh. Rezultatul: 701 CP și 800 Nm la toate cele patru roți, cu o livrare a puterii care pare „continuă”, indiferent de turație.

Conceptul a debutat pe 911 GTS, cu un singur turbocompresor electrificat. Pe Turbo S, „rețeta” este dublată: două turbocompresoare ușor mai mici decât pe GTS, dar capabile să se învârtească și mai repede, contribuind la un răspuns imediat. Odată atinsă viteza maximă a turbinelor, motoarele lor trec în modul de recuperare, alimentând bateria sau susținând motorul din transmisie. În practică, asta înseamnă că în modul Sport, orice mișcare a gleznei pe accelerație se traduce printr-o „săgeată” înainte, fără întârziere.

Performanță Porsche 911 de supercar, dar și un „daily” surprinzător de civilizat

Liniile de pe fișa tehnică sunt impresionante, dar povestea adevărată se simte pe drum: plecările cu Launch Control sunt descrise drept „brutale”, însă în spatele acestor momente spectaculoase rămâne capacitatea mașinii de a livra aceeași reacție promptă și la viteze urbane. Jurnaliștii care au testat modelul notează că amestecul dintre sprintul exploziv și puterea care continuă să crească până sus în plaja de turații creează o experiență adictivă, cu riscul real de a depăși limitele legale dacă nu ai disciplină în pedala dreaptă.

Pentru a stăpâni plusul de putere față de generația anterioară, Turbo S primește anvelope spate mai late (Pirelli P Zero R) și o nouă formă de suspensie activă, capabilă să varieze „rigiditatea” virtuală a barelor stabilizatoare. Tradus în viața de zi cu zi, asta înseamnă o rulare convingător de confortabilă pe asfalt denivelat și o ținută de drum extrem de plată în modul Sport Plus. Cabrioletul păstrează un nivel decent al zgomotului în mers, însă cei care caută stil mai curat și spațiu la cap vor alege probabil Coupé.

Prețul pentru vârful gamei Porsche 911 și ce primești în schimb

Porsche Noul 911 Turbo S pornește, potrivit publicațiilor de profil, de la aproximativ 270.000–273.000 de dolari în SUA, în funcție de caroserie (Coupé sau Cabriolet), la care se adaugă taxele de destinație și un catalog generos de opțiuni. Pragul de 300.000 de dolari poate fi depășit rapid dacă bifezi pachetele estetice sau culorile speciale Paint to Sample. În schimb, primești frâne carbon-ceramice, aerodinamică activă, sistemul hibrid orientat pe performanță și cel mai rapid 911 de serie construit până acum.

Dincolo de cifre, Turbo S T-Hybrid reprezintă o schimbare de paradigmă pentru 911: electrificarea atent dozată, folosită ca „turbo pentru turbo”, nu ca înlocuitor al motorului termic. Pentru puriști, absența unei cutii manuale și plusul de greutate pot fi minusuri notabile. Pentru cei care vor viteza „de la acum”, reacția instantanee și timpii pe circuit mai buni cu peste zece secunde decât generația trecută pot fi argumentele decisive că tradiția 911 a intrat într-o nouă eră fără să-și piardă identitatea.