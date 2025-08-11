Cel mai nou serviciu online îngropat de Google, un avertisment pentru siguranța datelor pe care le cedezi gigantului

Google se pregătește să închidă definitiv o parte din serviciul său de scurtare a linkurilor, Google URL Shortener (goo.gl), după o perioadă lungă în care acesta fusese deja restricționat. Deși anunțul inițial spunea că toate linkurile vor fi dezactivate după 25 august 2025, compania a ajustat planurile: doar acele adrese scurte care nu au mai fost accesate în ultimele luni din 2024 vor dispărea complet. Restul linkurilor active vor rămâne funcționale, dar cu riscul unor întreruperi temporare în perioada de tranziție.

Google justifică această decizie prin schimbările apărute în modul în care utilizatorii găsesc și distribuie conținut online, precum și prin creșterea numărului de alternative populare de scurtare a URL-urilor. Din 2018, serviciul nu a mai permis crearea de linkuri noi, iar în timp, peste 99% din cele existente au rămas complet inactive. Pentru linkurile afectate, compania recomandă migrarea către un alt furnizor de scurtare, avertizând că după data limită acestea vor returna erori 404.

Cum va decurge închiderea și cine este afectat

Procesul de oprire a goo.gl a început gradual încă din 2024, când unele linkuri au început să afișeze o pagină intermediară de avertizare înainte de a redirecționa utilizatorul către destinația finală. Această pagină informează că adresa nu va mai funcționa după 25 august 2025 și este menită să ofere timp pentru actualizarea materialelor unde apare linkul. Până la termenul limită, procentul de linkuri care afișează avertismentul va crește treptat.

Dezactivarea afectează în special dezvoltatorii și companiile care au folosit masiv goo.gl în documentație, campanii de marketing, materiale video sau postări pe rețele sociale. Chiar și unele fluxuri automate de redirecționare pot fi perturbate, iar conținutul cu metadate sociale asociate poate să nu se mai afișeze corect. Linkurile generate automat prin alte aplicații Google, cum ar fi Google Maps, vor continua să funcționeze, dar restul necesită înlocuire manuală.

Ce înseamnă această schimbare pentru siguranța datelor

Deși închiderea unui serviciu de scurtare pare un detaliu tehnic, ea atrage atenția asupra unei realități importante: dependența de platformele marilor giganți înseamnă că datele, conținutul și accesul la ele pot fi modificate sau retrase oricând. Linkurile scurte nu sunt doar adrese convenabile, ci pot fi integrate în campanii comerciale, materiale educaționale și arhive digitale. Pierderea lor poate însemna dispariția unor resurse valoroase, iar deciziile unilaterale ale companiilor pot afecta milioane de utilizatori fără avertismente lungi sau soluții simple de recuperare.

În concluzie, acest episod este un nou semnal de alarmă pentru oricine își pune infrastructura digitală pe mâna unei singure platforme. Într-o lume online unde serviciile vin și pleacă, siguranța și controlul asupra propriilor date și instrumente rămân esențiale.