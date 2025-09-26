Ultima ora
Cel mai mic motor din lume, creat de cercetători MIT: funcționează cu lumină
26 sept. 2025
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Cel mai mic motor din lume, creat de cercetători MIT: funcționează cu lumină
Cel mai mic motor din lume / Foto: Colaj Playtech (AI)

O echipă MIT a construit un motor mai subțire decât un fir de păr, acționat de lumină, cu potențial pentru aplicații medicale și tehnologice de ultimă generație.

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au anunțat dezvoltarea unuia dintre cele mai mici motoare create vreodată, mai subțire decât un fir de păr uman și capabil să funcționeze folosind doar lumină.

Acest progres în domeniul nanotehnologiei deschide posibilități noi pentru medicină, microelectronică și științele materialelor.

Dispozitivul se bazează pe fenomene plasmonice, exploatând interacțiunea dintre lumina polarizată și particule metalice minuscule.

Atunci când sunt expuse la fascicule de lumină polarizată circular, aceste structuri se autoasamblează și încep să se rotească, transformând energia luminoasă în mișcare mecanică.

Cum funcționează motorul microscopic

Noul motor este atât de mic încât dimensiunile sale sunt greu de comparat cu obiectele obișnuite. Practic, funcționează la o scară mult mai mică decât grosimea unui fir de păr.

Spre deosebire de alte mecanisme la scară micro sau nano, care necesită câmpuri electrice sau chimice pentru a genera mișcare, acest motor folosește exclusiv lumina drept sursă de energie.

Prin intermediul arhitecturii sale, motorul poate genera mișcare precisă și controlată. Această caracteristică îl face extrem de atractiv pentru aplicații biomedicale, precum transportul direcționat al medicamentelor în organism sau intervențiile la nivel celular.

De asemenea, el ar putea fi utilizat în microfluidică, acolo unde controlul fluxurilor la scară nanometrică este esențial.

Aplicații și perspective viitoare

Echipa MIT consideră că tehnologia are potențialul de a fi extinsă către o gamă largă de aplicații. În medicină, ar putea permite dezvoltarea unor sisteme inteligente de livrare a tratamentelor direct către celulele afectate, reducând efectele secundare.

În domeniul electronicii, motoarele ar putea fi integrate în sisteme optoelectronice și senzori avansați, cu eficiență sporită.

Totuși, cercetătorii avertizează că ne aflăm abia la începutul explorării acestui concept. Următoarele etape includ optimizarea eficienței, testarea în medii biologice complexe și integrarea în prototipuri funcționale.

Dacă aceste provocări vor fi depășite, motoarele acționate de lumină ar putea deveni o componentă centrală a tehnologiilor viitorului.

Descoperirea marchează un moment semnificativ în nanotehnologie: demonstrarea că lumina poate fi transformată direct în mișcare mecanică la o scară microscopică.

Realizarea ar putea redefini atât medicina, cât și ingineria de precizie, confirmând rolul tot mai important al cercetării interdisciplinare în progresul științific.

