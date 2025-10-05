Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa

În mijlocul naturii, la poalele munților Gurghiului, se află una dintre cele mai spectaculoase comori naturale ale României — lacul Ursu din Sovata. Cunoscut și sub numele de „Marea Moartă a Transilvaniei”, acest lac atrage an de an mii de turiști din întreaga Europă, fascinați de apele sale sărate, efectele terapeutice și peisajul unic.

Cum s-a format lacul și de ce este unic în lume

Puțini știu însă că lacul Ursu nu este doar o atracție turistică, ci și un fenomen științific rar. Este cel mai mare lac helioterm din lume și singurul al cărui moment exact de formare este cunoscut, o combinație de caracteristici care l-a transformat într-un simbol al naturii transilvănene.

Istoria lacului Ursu începe în data de 27 mai 1875, când, potrivit istoricului Jozsa Andras, o ploaie torențială a provocat prăbușirea unei exploatări de sare din zonă. În urma acesteia, apele ploilor au blocat cavitățile din muntele de sare și au dus la acumularea apei, formând lacul cu o adâncime de până la 18 metri.

Fenomenul de heliotermie, descoperit în jurul anului 1900, face ca lacul Ursu să fie unic în lume. Stratul de apă dulce de la suprafață acționează ca o barieră izolatoare, împiedicând pierderea căldurii acumulate în straturile inferioare de apă sărată. Astfel, temperatura apei la adâncimea de 1,5 metri poate ajunge vara până la 50 de grade Celsius, în timp ce la suprafață se menține la aproximativ 29-33 de grade.

Această combinație de sare, căldură și straturi de apă este responsabilă pentru proprietățile terapeutice remarcabile ale lacului, care contribuie la tratarea afecțiunilor reumatice, cardiovasculare și endocrine.

Recorduri mondiale și renume internațional

Lacul Ursu nu este doar cel mai mare lac helioterm din lume, ci și cel mai cald dintre toate lacurile sărate. Totodată, este singurul lac natural cu data formării cunoscută cu exactitate — un fapt rar întâlnit în geografia mondială.

O altă particularitate impresionantă este vegetația care îl înconjoară. Deși lacurile sărate nu susțin, de regulă, o floră bogată, stratul de argilă și solul vulcanic din zonă permit dezvoltarea unor specii diverse — fagi, ulmi, stejari și aluni —, ceea ce oferă peisajului o frumusețe aparte. Fauna este la fel de variată, fiind întâlnite specii precum căprioare, mistreți, cocoși de munte și capre negre.

Toate aceste elemente i-au adus lacului Ursu trei recorduri mondiale: cel mai mare lac helioterm, cel mai cald lac sărat și singurul lac cu vegetație bogată din jurul unei formațiuni saline.

Cum poți ajunge la Sovata și ce poți face acolo

Stațiunea Sovata, aflată în județul Mureș, este accesibilă atât cu trenul, cât și cu mașina. Cei care aleg calea ferată pot ajunge prin mai multe rute, inclusiv București–Oradea, Târgu Mureș–Băile Sovata sau Sighișoara–Sovata. Distanțele sunt moderate, iar traseele sunt populare printre turiști.

Pentru cei care călătoresc cu mașina, accesul se face ușor prin mai multe drumuri naționale, precum DN 13A dinspre Odorheiu Secuiesc sau DN 15A dinspre Reghin. Odată ajunși, vizitatorii pot descoperi nu doar lacul Ursu, ci și alte atracții din cadrul rezervației naturale „Lacul Ursu și Arboretele de pe Sărături”, declarată arie protejată în anul 2000.

Aceasta se întinde pe o suprafață de 79 de hectare și include alte lacuri cu ape sărate, precum Aluniș, Roșu, Verde, Paraschiva și Mierlei. Întregul areal oferă un mediu spectaculos, potrivit atât pentru relaxare, cât și pentru tratamente balneare sau explorări în natură.

Efecte terapeutice și reguli de scăldat

Lacul Ursu este folosit în scop terapeutic încă din secolul al XIX-lea, iar în 1928 s-a construit prima bază de tratament chiar pe malul său. De atunci, Sovata a devenit una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România, recunoscută pentru nămolul său sărat și proprietățile vindecătoare ale apei.

Scăldatul este permis doar într-o zonă delimitată și în intervalul orar 10:00 – 18:00, cu durate limitate: 20-30 de minute pentru adulți și 10-15 minute pentru copii. Aceste reguli mențin echilibrul ecosistemului și siguranța vizitatorilor, dat fiind că apa este foarte concentrată în sare.

Astăzi, lacul Ursu rămâne o atracție de top pentru turiști români și străini, fiind unul dintre cele mai vizitate obiective din Transilvania. Pe lângă relaxare, vizitatorii vin aici pentru efectele curative, aerul curat și spectaculoasa combinație de apă sărată, munte și vegetație.