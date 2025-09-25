Cel mai bun moment pentru a planta bulbii toamna și de ce nu trebuie să amâni. Contează mai mult decât crezi

Când vine vorba de frumusețea grădinilor de primăvară, puține lucruri pot egala imaginea unui strat plin de lalele sau narcise înflorite. Însă succesul acestor flori depinde în mare măsură de pregătirea făcută în lunile de toamnă. Chiar dacă plantarea bulbilor pare simplă, alegerea momentului potrivit devine esențială, mai ales în sud, unde toamnele sunt lungi și calde, iar iernile trec rapid.

Cumpărarea și depozitarea bulbilor

Pentru a te bucura de o explozie de culoare primăvara, trebuie să știi nu doar când să plantezi bulbii, ci și cum să îi păstrezi și, în anumite regiuni, cum să le oferi o perioadă de răcire artificială.

Primul pas spre o grădină spectaculoasă începe înainte ca lopata să atingă pământul. Specialiștii recomandă ca bulbii să fie achiziționați la începutul toamnei, fie din centrele de grădinărit, fie din cataloage, cât timp sunt proaspeți.

Chiar dacă este încă prea devreme pentru plantare, depozitarea lor corectă este esențială. Bulbii trebuie păstrați într-un spațiu răcoros, întunecat și uscat, unde temperatura rămâne între 10 și 15 grade Celsius. Subsolul sau garajul sunt locuri potrivite, cu condiția să fie protejați de rozătoare, care adoră să îi consume.

În cazul în care intenționezi să îi pre-răcești, frigiderul devine cea mai bună opțiune. Totuși, aceștia trebuie ținuți departe de fructe, deoarece gazul de etilenă emis le poate afecta dezvoltarea.

Temperatura optimă pentru plantare

În zonele sudice, cheia succesului constă în alegerea momentului exact când solul a ajuns la temperatura ideală. Dacă este plantat prea devreme, bulbul riscă să încolțească prematur sau să putrezească. Dacă este pus în pământ prea târziu, nu va avea timp să își dezvolte rădăcinile, iar primăvara va oferi o înflorire slabă.

Momentul potrivit este atunci când temperaturile zilnice coboară constant sub 15 grade Celsius. În funcție de zonă, acest lucru poate însemna lunile octombrie, noiembrie sau chiar decembrie. Pentru a fi sigur, poți verifica solul cu un termometru introdus la câțiva centimetri adâncime.

Plantarea poate continua până la primul îngheț puternic, însă luna ianuarie este considerată prea târzie pentru rezultate bune, cu excepția cazului în care bulbii au fost pre-răciți în prealabil.

Perioada de plantare în funcție de zonă

Calendarul de plantare nu este identic în toate regiunile. Condițiile climatice dictează momentul optim, iar micile diferențe pot face o mare schimbare.

În regiunile de coastă și tropicale, majoritatea bulbilor de primăvară necesită răcire artificială. Totuși, există și câteva excepții notabile, precum narcisele tazetta (cunoscute ca „paperwhites”), amaryllis sau anemonele „De Caen” și „St. Brigid”, care se pot dezvolta fără acest proces.

Importanța pre-răcirii bulbilor

Pentru o înflorire bogată, majoritatea bulbilor de primăvară au nevoie de 10–12 săptămâni de expunere la temperaturi scăzute, sub 10 grade Celsius. În zonele 9 și 10, unde iernile nu oferă această perioadă naturală, grădinarii pot simula frigul păstrând bulbii în frigider.

Ideal ar fi ca aceștia să fie puși la răcit în luna octombrie, astfel încât, în decembrie sau ianuarie, să fie gata pentru plantare. Păstrați în pungi de plastic ventilate, își vor menține umiditatea necesară. Odată scoși din frigider, trebuie plantați imediat pentru a începe procesul natural de dezvoltare.

Succesul grădinilor de primăvară începe cu pașii făcuți în toamnă. Alegerea momentului corect pentru plantare, depozitarea adecvată și, acolo unde este cazul, pre-răcirea bulbilor sunt factori care pot face diferența între câteva flori firave și o explozie spectaculoasă de culoare.