Cel mai bătrân cimpanzeu din lume are peste 80 de ani și are grijă de puii din sanctuarul său din Africa de Sud

Într-o lume în care cimpanzeii sălbatici rareori depășesc vârsta de 50 de ani, povestea lui Joao este una cu adevărat extraordinară. Considerat cel mai bătrân cimpanzeu cunoscut din lume, acest primat remarcabil a împlinit peste 80 de ani și trăiește liniștit într-un sanctuar din Africa de Sud, unde a devenit un fel de bunic grijuliu pentru generațiile mai tinere de cimpanzei.

Viața lui Joao nu a fost însă mereu una fericită. Născut în anii 1940, în Mozambic, în cadrul unui circ, el a trecut prin decenii de izolare și suferință, înainte de a-și găsi în sfârșit liniștea printre alți semeni. Astăzi, la Chimp Eden – un sanctuar fondat de Institutul Jane Goodall – Joao trăiește o bătrânețe demnă și împlinită, fiind dovada vie a rezilienței și a capacității de adaptare a acestei specii.

Joao s-a născut în captivitate, într-un circ itinerant din Mozambic, pe vremea când spectacolul cu animale era una dintre principalele forme de divertisment. După o perioadă petrecută în circ, el a fost transferat la grădina zoologică din Maputo, împreună cu un alt cimpanzeu. Din nefericire, partenerul său a murit curând, iar izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a făcut imposibilă aducerea unui nou companion.

Așa a început perioada de 45 de ani de izolare totală pentru Joao – o perioadă în care a trăit complet singur, fără contact direct cu alți cimpanzei. Zootierii care au avut grijă de el au observat însă că, în ciuda singurătății, Joao a reușit să dezvolte o formă rudimentară de comunicare cu o colonie de babuini galbeni aflați în țarcul vecin. Această adaptare neobișnuită a arătat nu doar inteligența sa, ci și nevoia profundă a cimpanzeilor de interacțiune socială.

După mai bine de patru decenii, soarta i s-a schimbat radical. În 2006, Joao a fost transferat la Chimp Eden, în Africa de Sud, sanctuarul condus de Fundația Jane Goodall. Acolo, el a fost reintegrat într-o comunitate de cimpanzei – o tranziție deloc ușoară, având în vedere cât de mult timp trăise singur.

Joao, „bătrânul înțelept” care îi educă pe cei tineri

În prezent, Joao face parte din Grupul 2 al sanctuarului Chimp Eden, o comunitate care numără mai mulți membri de vârste și temperamente diferite. La început, el a fost liderul grupului, dar odată cu înaintarea în vârstă a cedat poziția de alfa unui alt mascul numit Thomas. Departe de a se retrage complet, Joao a devenit o prezență calmă și autoritară, jucând rolul unui mentor și chiar al unei „mame surogat” pentru puii mai tineri.

Îngrijitorii sanctuarului povestesc că Joao îi disciplinează pe cei mici cu blândețe, dar și cu fermitate, ajutându-i să învețe regulile conviețuirii în grup. În ciuda vârstei înaintate – estimată la aproximativ 82 de ani – Joao este activ și implicat, deși firește prezintă semnele specifice bătrâneții: păr grizonat, zone de chelie și o mișcare mai lentă.

Cazul său a atras atenția comunității științifice, mai ales pentru că durata de viață a cimpanzeilor sălbatici este de obicei între 40 și 50 de ani. Doar indivizii aflați în captivitate, protejați de prădători și cu îngrijire medicală constantă, pot atinge vârste excepționale.

Recorduri, comparații și o lecție despre compasiune

Conform Guinness World Records, cel mai vârstnic cimpanzeu înregistrat până acum a fost o femelă numită Little Mama, care a trăit până la aproximativ 77 de ani. Ea a fost parte a unui spectacol american numit The Ice Capades înainte de a fi mutată în 1967 la Lion Country Safari din Florida. Dr. Jane Goodall a vizitat-o în 1972, estimând atunci că avea între 30 și 35 de ani. Little Mama a murit în 2017, stabilind un record de longevitate pentru specia sa.

În Europa, un alt exemplu notabil este femela Coco, de la grădina zoologică Twycross din Marea Britanie. Ea a împlinit 58 de ani în 2023, are șase pui și 19 nepoți, iar îngrijitorii i-au sărbătorit ziua de naștere cu deliciile ei preferate.

Cazurile lui Joao, Little Mama și Coco oferă o perspectivă emoționantă asupra legăturii dintre oameni și cimpanzei. În mediul lor natural, aceste animale extraordinare sunt considerate specie pe cale de dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN). Pierderea habitatului, braconajul și bolile au redus drastic populațiile din sălbăticie, făcând exemplarele longevive ca Joao cu atât mai rare și mai prețioase.

Povestea lui Joao este una despre reziliență, vindecare și puterea relațiilor. După aproape o viață întreagă de singurătate, el a găsit nu doar un adăpost sigur, ci și o familie. În fiecare zi, printre copacii din Chimp Eden, bătrânul cimpanzeu își trăiește senin bătrânețea, amintind tuturor că niciodată nu e prea târziu să aparținem din nou unei comunități.