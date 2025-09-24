Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”

Dezbaterile despre pensiile speciale și vârsta de pensionare a magistraților revin în prim-plan, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus în pachetul doi de măsuri fiscale un proiect de reformă în acest sens. Pe 24 septembrie, Curtea Constituțională urmează să decidă soarta acestui proiect, însă mulți experți sunt sceptici că legea va trece de filtrul CCR.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a atras atenția că există deja trei decizii anterioare care au respins inițiative similare, iar acestea sunt obligatorii de la publicarea în Monitorul Oficial. În plus, el critică lipsa unei consultări reale cu magistrații, ceea ce ar putea reprezenta un nou punct slab al proiectului.

Șanse mici de reușită pentru Guvern

Zegrean consideră că modul în care a fost pregătit proiectul riscă să ducă la același rezultat ca încercările anterioare. În ultimii cinci ani, statutul judecătorilor a fost modificat de trei ori, iar schimbările frecvente afectează stabilitatea profesiei. „E greu pentru un magistrat să se gândească că de mâine nu mai are aceleași drepturi, că i se taie pensia sau i se modifică vârsta de pensionare”, a explicat acesta.

Fostul judecător CCR subliniază și că, spre deosebire de România, în alte state europene precum Franța, adoptarea unei astfel de legi durează doi-trei ani și implică dialog cu toate instituțiile vizate. În lipsa acestor consultări, riscul de respingere crește semnificativ.

Declarațiile premierului, criticate ca presiune asupra Curții

O altă controversă este generată de poziția premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că ar putea demisiona dacă nu reușește să implementeze reformele necesare. Augustin Zegrean interpretează această declarație ca o posibilă presiune asupra CCR: „Mai degrabă sună ca o amenințare la adresa Curții – dacă nu trece legea, eu plec.”

Bolojan a respins acuzațiile și a precizat că declarațiile sale nu reprezintă o amenințare, ci o constatare de bun-simț: un lider politic trebuie să-și ducă până la capăt planul pentru care a acceptat funcția. „Nu folosesc demisia ca formă de presiune. Dar, dacă doar mimăm reformele, nu facem decât să repetăm greșelile trecutului”, a subliniat premierul.

O decizie așteptată cu impact major

Curtea Constituțională va dezbate pe 24 septembrie nu doar această lege, ci întregul pachet de măsuri fiscale prin care Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar. În joc se află nu doar reforma pensiilor speciale, ci și credibilitatea Executivului în fața Bruxelles-ului și a piețelor financiare.

Dacă proiectul va fi respins, Guvernul riscă să intre într-o situație delicată, cu reforme blocate și cu presiuni crescute asupra finanțelor publice. În schimb, dacă va fi validat, ar putea reprezenta cel mai important pas de până acum în direcția limitării pensiilor speciale și a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați.