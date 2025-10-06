Cea mai mare descoperire din ultimii 25 de ani, o comoară extraordinară pentru un gigant energetic din petrol și gaze

Grupul britanic BP a anunțat cea mai importantă descoperire de petrol și gaze din ultimul sfert de secol, o veste care schimbă radical direcția companiei și, posibil, a întregii industrii energetice globale. Descoperirea a fost făcută în apele adânci din largul coastei Braziliei, în bazinul Santos, într-un perimetru denumit Bumerangue, cu o suprafață estimată la 300 de kilometri pătrați. Conform datelor publicate, această zonă ar putea deveni unul dintre cele mai productive zăcăminte din emisfera sudică.

BP a confirmat că noul zăcământ este cel mai mare din istoria recentă a companiei, depășind chiar și descoperirea istorică din 1999 de la Shah Deniz, în Marea Caspică. Proiectul Bumerangue ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru gigantul britanic, care se confruntă de câțiva ani cu presiuni tot mai mari din partea acționarilor și a pieței, după o perioadă de investiții masive, dar controversate, în energie regenerabilă.

De ce descoperirea din Brazilia schimbă strategia BP

Directorul executiv Murray Auchincloss a declarat că BP va revizui toate proiectele sale din sectorul petrolului și gazelor, pentru a maximiza randamentul investițiilor și a readuce compania pe o traiectorie de creștere. De asemenea, Auchincloss a anunțat o analiză a costurilor operaționale, recunoscând că „BP poate și trebuie să facă mai bine pentru investitori”.

Noua descoperire consolidează poziția companiei într-un moment în care BP își reevaluează strategia de tranziție energetică. După ce în 2020 anunța ambiția de a deveni un producător „net zero”, compania a redus în 2025 semnificativ investițiile în energie verde, preferând să aloce miliarde de dolari suplimentare către explorarea și producția de hidrocarburi.

Analiștii văd în această descoperire o dublă semnificație: pe de o parte, confirmarea faptului că petrolul rămâne încă o sursă strategică de energie și profit, iar pe de altă parte, semnalul unei reveniri la modelul clasic de creștere bazat pe resurse fosile, după o perioadă de pierderi cauzate de investițiile în regenerabile.

Contextul global și efectul asupra pieței energetice

Bumerangue se alătură altor descoperiri importante realizate de BP în 2025, inclusiv în Golful Mexic și în Egipt, marcând un an excepțional pentru echipele de explorare ale companiei. Gordon Birrell, vicepreședintele executiv pentru producție și operațiuni, a declarat că „această descoperire reprezintă o victorie uriașă pentru BP și deschide drumul pentru construirea unui nou hub de producție în Brazilia”.

În contextul geopolitic actual, descoperirea are implicații majore. După pierderea activelor din Rusia în urma războiului din Ucraina și o serie de restructurări interne, BP caută să recâștige stabilitatea financiară. Deși profiturile au scăzut cu 15% în prima jumătate a lui 2025 față de anul precedent, rezultatele au depășit așteptările analiștilor, compania raportând un profit de 2,4 miliarde de dolari – peste estimarea inițială de 1,8 miliarde.

Piața a reacționat pozitiv, iar analiștii de la Hargreaves Lansdown au subliniat că „un plan de redresare bine executat a pompat rezultatele BP din trimestrul al doilea”, atribuind succesul creșterii producției și revenirii la proiecte mari de explorare.

O nouă eră pentru gigantul britanic

După mai bine de cinci ani de incertitudine și critici din partea investitorilor, BP pare să fi găsit un nou echilibru între ambițiile ecologice și realitățile economice. Compania a numit recent un nou președinte al consiliului de administrație, Albert Manifold, care va superviza tranziția către o strategie mai pragmatică, axată pe rentabilitate.

Într-un moment în care marile companii petroliere mondiale se repoziționează între presiunea pentru decarbonizare și nevoia de profit, descoperirea din Brazilia ar putea marca începutul unei noi etape. Pentru BP, aceasta nu este doar cea mai mare descoperire din ultimii 25 de ani, ci și o oportunitate de a-și redefine direcția strategică într-o industrie aflată în plină transformare.