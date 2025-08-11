Cea mai cunoscută iluzie optică din Europa: ai impresia că te afli pe un pod amețitor, dar realitatea este cu totul alta

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
11 aug. 2025 | 21:45
de Daoud Andra

În inima Tirolului austriac, la peste 2.300 de metri altitudine, există un loc care atrage anual mii de turiști din întreaga lume, fascinați nu doar de peisajele alpine, ci și de una dintre cele mai fotografiate iluzii optice din Europa. Este vorba despre Olpererhütte, un refugiu montan aflat în apropierea lacului de acumulare Schlegeis, celebru pentru podul său spectaculos care, în fotografii, pare să plutească deasupra unui abis amețitor.

Mii de turiști vin să își facă poze pe pod

Imaginile surprinse aici creează impresia că treci pe o pasarelă suspendată la zeci de metri deasupra unui lac turcoaz, cu piscuri înzăpezite în fundal. În realitate însă, efectul este un joc inteligent de perspectivă: podul nu se află deloc la o asemenea înălțime, ci deasupra unei poteci montane sigure, însă fotografiat dintr-un anumit unghi, totul se transformă într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film de aventuri.

Olpererhütte a devenit un magnet pentru pasionații de drumeții și fotografii spectaculoase, fiind inclus în topurile internaționale ale celor mai „instagramabile” destinații din Europa. Accesul nu este dificil pentru cei obișnuiți cu traseele montane: drumul începe de la parcarea lacului Schlegeis și durează aproximativ două ore, urcând printre păduri de conifere, cascade și pajiști alpine.

Refugiul, construit în stil tradițional tirolez, oferă nu doar mâncare caldă și cazare pentru drumeți, ci și o panoramă de 360 de grade asupra Alpilor Zillertal. Însă adevărata vedetă rămâne podul, locul unde aproape fiecare vizitator se oprește pentru a-și face o fotografie cu efectul spectaculos care a cucerit rețelele sociale.

Locul a fost vizitat și de doi vloggeri români

Recent, și cunoscuții vloggeri români Andreia și Ionuț, creatorii canalului de YouTube HaiHui în 2, au ajuns la Olpererhütte. Pasionați de călătorii și aventuri autentice, cei doi au documentat întreaga experiență, iar imaginile lor au stârnit un val de reacții entuziaste din partea comunității online.

Chiar dacă inițial vremea mohorâtă părea că le-a stricat planurile și că nu se poate admira peiajul din cauza norilor, în cele din urmă s-a înseninat, iar cei doi au surprins imagini spectaculoase. Au confirmat și ei că iluzia optică a podului este cu atât mai impresionantă atunci când o vezi în realitate, chiar dacă știi că în spatele imaginii nu se ascunde niciun pericol real.

Cu un amestec de peisaj natural spectaculos și un element vizual inedit, acest loc din Austria continuă să demonstreze că uneori magia unei călătorii stă nu doar în frumusețea locului, ci și în modul în care alegi să îl privești.

