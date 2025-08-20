Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 14:22
de Vieriu Ionut

Ce trebuie să știe șoferii care au cârlig de tractare la mașini. În ce condiții pot fi obligați să scoată mai mulți bani din buzunar

AUTO
Ce trebuie să știe șoferii care au cârlig de tractare la mașini. În ce condiții pot fi obligați să scoată mai mulți bani din buzunar
Șoferii care circulă cu cârlig de tractare trebuie să respecte reguli clare în România și în Europa

În ultimii ani, cârligul de tractare a devenit o dotare tot mai des întâlnită pe mașinile din România, chiar și în cazul șoferilor care nu folosesc acest sistem pentru a transporta o rulotă sau o remorcă. Mulți conducători auto aleg să păstreze cârligul atașat din convingerea că îi protejează în cazul unui impact din spate. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest accesoriu, atunci când nu este utilizat corespunzător, poate genera probleme juridice și financiare, mai ales în cazul unui accident.

Reguli clare pentru șoferii din România

Conform Codului Rutier, șoferii români au dreptul să monteze un cârlig de tractare, chiar dacă nu îl folosesc efectiv. Totuși, utilizarea lui este strict reglementată, în funcție de categoria permisului și de masa vehiculului tractat.

Astfel, deținătorii unui permis categoria B pot tracta o rulotă sau o remorcă cu o greutate de până la 750 de kilograme, iar întregul ansamblu – autoturism și remorcă – nu trebuie să depășească 3.500 de kilograme. Dacă remorca este mai grea, dar ansamblul rămâne sub 4.250 kg, șoferul trebuie să urmeze un curs de pregătire suplimentar, fără a fi necesar un nou tip de permis.

În cazul în care masa totală depășește 4.250 de kilograme, este obligatoriu permisul categoria BE. În plus, legislația prevede că toate elementele care compun dispozitivul de cuplare trebuie să fie omologate și compatibile, ansamblul să respecte dimensiunile legale și să nu afecteze funcționarea frânelor, a sistemelor de iluminare sau de semnalizare luminoasă.

Situația în Uniunea Europeană

La nivel european, majoritatea statelor permit circulația cu cârligul de remorcare atașat, chiar dacă mașina nu tractează nimic. Totuși, există nuanțe legislative de la o țară la alta, iar șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca la drum în afara României.

De exemplu, Bulgaria și Ungaria nu impun restricții suplimentare pentru vehiculele dotate cu un astfel de dispozitiv. Nici în Germania sau Austria nu este interzisă circulația cu un cârlig de tractare montat, dar există condiții clare: acesta nu trebuie să obstrucționeze vizibilitatea plăcuței de înmatriculare sau a luminilor.

Problemele apar în cazul accidentelor. Dacă firma de asigurări stabilește că pagubele au fost amplificate din cauza prezenței cârligului, șoferul ar putea fi obligat să suporte costurile reparațiilor.

Posibile riscuri pentru șoferi

Chiar și în cazul unei tamponări minore, mașina care lovește din spate poate suferi avarii mult mai mari din cauza cârligului de tractare. Acest lucru poate atrage nu doar probleme financiare, ci și răspunderi juridice suplimentare pentru șoferul care circulă cu sistemul montat permanent.

În plus, dispozitivul poate deveni periculos și în situații banale, precum o parcare realizată în grabă. O lovitură ușoară dată cu spatele poate produce daune vizibile altor vehicule.

Din acest motiv, recomandarea frecventă a specialiștilor este ca șoferii să demonteze cârligul atunci când nu îl folosesc efectiv pentru tractare, pentru a evita complicațiile.

Cârligul de tractare este o dotare utilă pentru cei care călătoresc cu rulota sau transportă remorci, însă utilizarea sa presupune respectarea strictă a legislației. În România, legea oferă flexibilitate, dar impune limite clare legate de greutatea ansamblului și de categoria permisului. În alte țări europene, regulile diferă, iar în caz de accident șoferii pot fi obligați să suporte daune suplimentare.

În final, deși mulți conducători auto consideră cârligul o protecție suplimentară, acesta poate deveni un factor de risc în trafic. Dincolo de aspectele legale, prudența rămâne cea mai bună soluție pentru a evita cheltuieli neprevăzute și probleme cu legea.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
Recomandări
Despre agenții AI în companii – Exploitul „Zero-Click” duce la riscuri colosale de securitate, conform experților
Despre agenții AI în companii – Exploitul „Zero-Click” duce la riscuri colosale de securitate, conform experților
Apa de ploaie, taxată în România: De ce și cum se aplică această măsură
Apa de ploaie, taxată în România: De ce și cum se aplică această măsură
George, ciobanul român care a impresionat Italia cu dragostea sa pentru animale. A ajuns şi în presă: „Sunt familia mea acum”
George, ciobanul român care a impresionat Italia cu dragostea sa pentru animale. A ajuns şi în presă: „Sunt familia mea acum”
Capcana pentru turiștii români în Bulgaria. Mulți și-au găsit roțile blocate la mașini, chiar dacă au parcat regulamentar: „Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Capcana pentru turiștii români în Bulgaria. Mulți și-au găsit roțile blocate la mașini, chiar dacă au parcat regulamentar: „Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Rovinieta se schimbă. Șoferii români vor plăti în funcție de distanța parcursă
Rovinieta se schimbă. Șoferii români vor plăti în funcție de distanța parcursă
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită oficială în SUA. Ce pregătiri trebuie să facă România până atunci
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită oficială în SUA. Ce pregătiri trebuie să facă România până atunci
Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent
Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent
Luna Neagră, un fenomen astronomic rar, va putea fi observată săptămâna aceasta
Luna Neagră, un fenomen astronomic rar, va putea fi observată săptămâna aceasta
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Playtech Știri
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Playtech Știri
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou