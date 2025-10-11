Ce trebuie să faci dacă ai fântână proprie. Analizele obligatorii și frecvența verificărilor

Tot mai mulți români care locuiesc la curte aleg să folosească o fântână proprie ca sursă de apă potabilă. Este o soluție practică și economică, însă vine cu o responsabilitate importantă: verificarea periodică a calității apei. Deși apa din fântână poate părea limpede și curată, aceasta poate conține bacterii, nitrați sau alte substanțe periculoase, care nu pot fi detectate fără analize de laborator.

De ce este important să testezi apa din fântână

Apa subterană este expusă riscului de contaminare din mai multe surse: infiltrațiile provenite de la fose septice, îngrășămintele chimice folosite în agricultură, deversările industriale sau chiar depozitele necontrolate de gunoi. Consumul de apă contaminată poate provoca probleme grave de sănătate, în special copiilor și femeilor însărcinate.

Autoritățile sanitare atrag atenția că o simplă analiză de laborator poate face diferența între o apă sigură și una periculoasă. În multe cazuri, apa care arată perfect limpede se dovedește a fi improprie pentru consum. Pentru a determina dacă apa din fântână este potabilă, trebuie efectuate două tipuri de analize: fizico-chimice și microbiologice.

Analizele fizico-chimice verifică parametri precum pH-ul, duritatea, conținutul de fier, mangan, nitrați, nitriți, amoniu sau cloruri. Aceste valori oferă informații despre compoziția chimică a apei și despre posibilele influențe ale solului sau ale surselor de poluare.

Analizele microbiologice urmăresc depistarea bacteriilor coliforme, a streptococilor fecali și a altor microorganisme care pot indica o contaminare biologică. Prezența acestor bacterii sugerează că apa poate proveni dintr-o sursă poluată sau că fântâna nu este suficient protejată împotriva infiltrațiilor.

Cât de des trebuie făcute verificările

Ministerul Sănătății recomandă ca apa din fântânile folosite pentru consumul uman să fie testată cel puțin o dată pe an, de preferat primăvara, după topirea zăpezilor și ploile abundente. Acestea pot modifica nivelul pânzei freatice și pot aduce impurități în apă.

Dacă în zonă există activități agricole intense sau dacă în apropierea fântânii se află fose septice, depozite de deșeuri sau grajduri, testarea ar trebui făcută de două ori pe an. De asemenea, orice schimbare a gustului, mirosului sau culorii apei este un semnal de alarmă și trebuie urmată imediat de o analiză completă.

Proba de apă trebuie colectată în recipiente sterile, oferite de laboratorul de testare, iar recoltarea se face direct de la sursă, după ce se lasă apa să curgă câteva minute. Este important ca recipientul să nu fie deschis până la momentul analizei, pentru a evita contaminarea accidentală.

Dacă rezultatele analizelor arată depășiri ale parametrilor admisibili, soluțiile variază în funcție de problemă. Pentru contaminarea bacteriologică, se poate realiza dezinfecția fântânii și a instalației cu clor. În cazurile mai grave, poate fi necesară instalarea unui filtru special de tratare sau chiar forarea unei fântâni noi, la o adâncime mai mare.