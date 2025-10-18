Ce trebuie să faci ca să primești pensie din Spania ca român. Câți ani de muncă legală îți trebuie pentru 1.450 de euro pe lună

Dacă ai lucrat legal în Spania, cu contract și contribuții la sistemul de securitate socială, poți primi o pensie din partea statului spaniol, chiar dacă locuiești în România la momentul retragerii. Regula de bază este vechimea minimă de cotizare, dar la fel de important este principiul european al totalizării, care îți permite să aduni anii lucrați în mai multe țări din UE pentru a îndeplini pragurile de eligibilitate. În practică, instituția competentă din țara în care depui cererea adună perioadele de cotizare, calculează partea care revine fiecărui stat și plătește proporțional, în funcție de anii lucrați și de baza la care ai contribuit.

Pe lângă vechime, trebuie să ții cont de vârsta de pensionare în Spania, care crește treptat. În 2025, dacă ai sub 38 de ani și 3 luni de cotizare, vârsta standard este mai ridicată decât pentru cei cu vechime lungă, iar din 2026 pragurile continuă să crească gradual. Aceste ajustări îți pot modifica atât calendarul ieșirii la pensie, cât și procentul din pensie la care ai dreptul.

Câți ani îți trebuie pentru pensia contributivă și când atingi 100%

Pentru a avea dreptul la pensia contributivă de stat în Spania, îți trebuie minimum 15 ani de cotizare. Cu acest minim, obții doar un procent parțial din pensie. Pentru cuantumul integral, sistemul spaniol cere o vechime semnificativ mai mare, pragurile fiind programate să crească etapizat. Ca regulă orientativă, în 2025 e nevoie de peste 36 de ani de cotizare pentru 100%, iar în 2026 se menține diferențierea între cei cu vechime mare, care se pot pensiona la 65 de ani, și cei cu vechime mai mică, pentru care vârsta legală este mai ridicată. Aceste repere îți dau o imagine realistă despre cât contează continuitatea contribuțiilor, nu doar existența lor. În paralel, Spania a anunțat și schimbări ale formulei de calcul pentru viitor, astfel încât baza de calcul să reflecte o perioadă mai lungă din cariera ta.

Baza de cotizare din fiecare lună de lucru are impact direct asupra sumei finale. Dacă ai contribuit la baza minimă, pensia rezultată va fi mai mică decât a celor care au avut salarii și contribuții mai mari. Autoritățile publică anual tabele cu baze minime și maxime pe categorii profesionale, iar pentru 2024–2025 pragurile minime pentru multe grupe s-au situat în jur de 1.260 euro pe lună, cu valori superioare pentru grupe de cotizare mai înalte. Ține cont că, din 2025, și unele contribuții se ajustează (de exemplu, mecanismul de echitate intergenerațională), fără a-ți crește automat pensia, dar pentru a stabiliza sistemul.

Cum ceri pensia și cum se totalizează anii lucrați în Spania și România

Poți depune cererea în statul în care locuiești la momentul pensionării. Dacă ești în România, mergi la casa teritorială de pensii; dacă ești în Spania, depui la Seguridad Social. Nu ai nevoie să depui cereri separate în fiecare stat: instituția la care depui cererea colectează electronic informațiile din celelalte țări UE și calculează atât pensia „națională” (dacă îndeplinești condițiile în acel stat doar cu anii lucrați acolo), cât și pensia „pro-rata” (în care ți se totalizează perioadele din toate statele UE). Fiecare țară îți plătește partea proporțională cu anii pe care i-ai lucrat în acea țară.

La dosar vei avea nevoie, în linii mari, de documente de identitate, dovada rezidenței, codul de asigurări sociale din Spania, contracte sau adeverințe de muncă, și, când se cere, extrase ale perioadelor de asigurare. În multe cazuri, autoritățile își verifică între ele perioadele prin schimb de date, însă pregătește-ți din timp copii ale contractelor, fișelor de salariu sau certificatelor de cotizare, mai ales dacă ai avut mai mulți angajatori sau contracte temporare.

Dacă ai sub 15 ani de cotizare în Spania: pensia necontributivă și condițiile

Dacă nu atingi vechimea minimă de 15 ani pentru o pensie contributivă spaniolă, poți verifica eligibilitatea pentru pensia necontributivă de limită de vârstă, administrată de IMSERSO. Aceasta nu depinde de contribuții, ci de venituri și de rezidență efectivă în Spania pe o perioadă minimă, iar cuantumul ei este mai redus și se stabilește anual. Pentru 2025, cuantumul integral anual și pragurile de venit au fost actualizate, iar suma exactă pe care o poți primi depinde de veniturile tale și, după caz, ale familiei cu care locuiești. Reține că această pensie se acordă în principal rezidenților din Spania; dacă locuiești în România, verifică atent condițiile de rezidență, veniturile și compatibilitatea cu alte prestații.

Dacă ai lucrat atât în România, cât și în Spania, chiar sub 15 ani în Spania, totalizarea perioadelor la nivel UE te poate ajuta să atingi pragul minim necesar pentru a deschide dreptul la o pensie contributivă pro-rata. Practic, Spania va calcula partea sa pentru anii lucrați acolo, iar România pentru anii lucrați aici, iar tu vei încasa separat sumele din fiecare stat, conform regulilor fiecăruia.

Detalii utile despre vârstă, formule și baze de cotizare

Vârsta standard de pensionare în Spania crește gradual. În 2025, cei cu vechime sub un anumit prag au o vârstă legală mai mare decât cei cu vechime lungă, iar în 2026 se mai adaugă două luni pentru categoria cu vechime mai mică. În anii următori, formula de calcul a bazei de pensie începe să ia în considerare perioade mai lungi din carieră, cu opțiuni tranzitorii între 25 și 29 de ani, ceea ce înseamnă că istoricul tău salarial pe termen lung va conta mai mult.

Nu în ultimul rând, reține că în 2025–2026 se aplică ajustări de contribuții menite să asigure sustenabilitatea sistemului, fără efect direct de creștere a pensiei tale, dar relevante pentru fluturașul de salariu. Ține-ți evidența tuturor perioadelor, verifică-ți contul de asigurat din Spania și cere, înainte de depunerea dosarului, un rezumat oficial al perioadelor de cotizare.

Surse: Seguridad Social (vârsta standard și praguri de vechime), IMSERSO (pensii necontributive 2025), coordonarea la nivelul UE (Regulamentul 883/2004), baze și tipuri de cotizare 2024–2025, actualizări privind formula de calcul și contribuțiile viitoare.