Ce trebuie să facă românii care au RCA la firma din Bulgaria interzisă. ASF vine cu explicații

Lovitură neașteptată pentru mii de șoferi români: compania bulgărească DallBogg Life and Health, cunoscută pentru ofertele sale de RCA la cele mai mici prețuri, nu mai are voie să încheie polițe noi în România. Decizia a fost luată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) după mai multe sesizări și investigații realizate împreună cu autoritățile din Bulgaria și alte state europene.

Contractele existente rămân valabile

Compania intrase pe piața locală în 2017, iar în mai puțin de un an ajunsese la aproximativ 200.000 de clienți români, majoritatea cu asigurări auto obligatorii. În spatele tarifelor mici s-au ascuns însă probleme serioase, legate de întârzierea plăților și de neîndeplinirea unor obligații contractuale. Pentru șoferii care au deja polițe încheiate cu DallBogg, ASF vine cu precizări clare: aceștia nu rămân descoperiți.

„Contractul este în vigoare în continuare. Este doar o interzicere a unui drept, a unor contracte. Deci cele care sunt de față în piață sunt contracte valabile, contracte în vigoare și cei care sunt beneficiari ai unei polițe de asigurare, în cazul nefericit în care au avut un eveniment datorat celui care a fost contractantul asigurării încheiate cu această companie din Bulgaria, are în continuare posibilitatea de a solicita drepturile companiei din Bulgaria ce operează pe piața din România prin intermediul unor parteneri ai unor companii către care au realizat serviciile de administrare a daunelor”, a explicat Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, la Antena 3 CNN.

Altfel spus, polițele existente nu sunt anulate, iar în caz de accident, asigurații își pot recupera pagubele contactând reprezentanții legali ai firmei în România.

Cum s-a ajuns la această situație

Potrivit ASF, primele semne de nereguli au apărut la începutul acestui an, la scurt timp după ce compania a început să vândă mai agresiv polițe în România.

„La începutul anului acesta a dat primele semne că această companie are un comportament neadecvat în piață și, în colaborare cu alte instituții similare din țările europene unde această companie activează, am analizat situația și am intrat într-un mecanism de colaborare care a condus în final la o decizie pe care autoritatea din Bulgaria […] a luat-o de a suspenda, de a interzice dreptul de a vinde noi contracte, pe o perioadă de trei luni. […] Și concluzia la care am ajuns a fost aceea că acele erori nu au fost îndreptate”, a declarat Sorin Mititelu.

Ulterior, interdicția temporară a fost transformată într-una pe termen nelimitat, atât în România, cât și în alte țări europene precum Polonia, Spania, Italia sau Grecia.

Impactul deciziei pentru piața RCA

Chiar dacă DallBogg a atras rapid un număr mare de clienți, ASF susține că nu există motive de îngrijorare la nivelul întregii piețe.

„E o companie care a luat, ce-i drept într-o perioadă scurtă, o cotă de piață undeva la 5%. Deci, prin urmare, nu induce un risc sistemic, nu influențează major situația generală a pieței”, a explicat vicepreședintele ASF.

Cu alte cuvinte, limitarea activității firmei nu va produce dezechilibre majore, însă specialiștii atrag atenția că alegerea unei polițe de asigurare nu ar trebui să se facă exclusiv în funcție de preț.

„Este un eveniment nedorit și în continuare este de avut în vedere că atunci când alegi o poliță de asigurare, trebuie să ai în vedere nu numai prețul, ci și alte elemente”, a punctat Mititelu.

Clienții români ai DallBogg trebuie să știe că polițele lor RCA sunt încă valabile și funcționale. Singura schimbare este că firma nu mai poate vinde noi contracte, din cauza abaterilor repetate. ASF îi încurajează pe șoferi să își cunoască drepturile și să apeleze la reprezentanții companiei în caz de daună, dar și să fie mai atenți atunci când aleg o asigurare.