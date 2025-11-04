Ce sunt petele negre care apar mereu pe trotuarele din România? Sigur le-ai observat

Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav". Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 14:02
de Daoud Andra

Dacă ai mers vreodată pe stradă și ai fost atent la asfalt, sigur ți-au atras atenția acele mici pete negre care sunt la tot pasul pe trotuarele din orașe. Le vezi peste tot — în fața magazinelor, lângă stațiile de autobuz sau la intrarea în parcuri. Poate te-ai întrebat ce sunt, de ce apar și, mai ales, de ce nu dispar niciodată. Ei bine, misterul acestor pete aparent banale are o explicație surprinzător de simplă: majoritatea sunt urme de gumă de mestecat aruncată pe jos.

De unde provin aceste pete și cum s-au format

Deși par urme de murdărie sau pete de ulei, cele mai multe provin de la guma de mestecat lipită și ulterior întărită pe asfalt. Baza gumei este o rășină naturală extrasă dintr-un arbore tropical numit zapote, originar din America Centrală. Acest lichid natural este combinat cu îndulcitori și arome pentru a obține guma de mestecat pe care o consumăm zilnic fără să ne gândim la consecințele ei asupra mediului urban.

Când cineva aruncă o gumă pe jos, aceasta se lipește imediat de pavaj. În scurt timp, se acoperă de praf, este călcată în picioare și se transformă într-o pată neagră mată, imposibil de ignorat. Chiar și după curățare, urmele rămân vizibile. Guma se solidifică și devine extrem de greu de înlăturat, fiind rezistentă la produsele chimice folosite la spălarea trotuarelor.

În marile orașe, problema este și mai vizibilă. Cu cât circulă mai mulți oameni, cu atât crește numărul gumelor aruncate la întâmplare. Administrațiile locale cheltuie sume considerabile pentru curățarea trotuarelor, însă rezultatele sunt rareori eficiente. Se estimează că o gumă aruncată pe jos poate rămâne acolo între 3 și 5 ani și chiar și după ce se descompune, lasă o pată permanentă.

Amenzi pentru gumele aruncate pe stradă

Această situație a devenit o adevărată bătaie de cap pentru autorități, nu doar în România, ci peste tot în lume. De aceea, mai multe primării din țară au anunțat că se vor aplica amenzi pentru aruncarea gumei de mestecat pe stradă, asemenea celor pentru aruncarea țigărilor sau a altor deșeuri. Măsura are scopul de a responsabiliza cetățenii și de a proteja spațiul public.

Un exemplu interesant vine din Marea Britanie. În 2003, autoritățile londoneze au descoperit că pe o singură stradă principală existau peste 300.000 de pete de gumă. În loc să le ignore, un artist pe nume Ben Wilson a decis să transforme aceste urme neplăcute în mini-opere de artă. El pictează gumele lipite cu culori vii, aplicând un strat protector, transformând astfel murdăria în artă urbană.

Petele negre de pe trotuare nu sunt simple urme. Ele spun povestea neglijenței cotidiene, a gesturilor mici care, repetate la nesfârșit, lasă urme adânci. Data viitoare când vrei să scapi de o gumă de mestecat, gândește-te că locul ei nu este pe asfalt, ci la coșul de gunoi.

