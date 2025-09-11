Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 15:12
de Vieriu Ionut

Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV

ACTUALITATE
Ce sunt pensiile ocupaţionale? Românii care cotizează la Pilonul IV
Ce sunt pensiile ocupaționale din Pilonul IV

În ultimii ani, discuțiile despre pensii au devenit tot mai importante în România, pe măsură ce mulți angajați privesc cu îngrijorare către viitorul lor financiar. Dincolo de sistemul public și de pensiile private obligatorii sau facultative, există o altă variantă menită să aducă un plus de siguranță financiară: pensiile ocupaționale, cunoscute și ca Pilonul IV. Acest mecanism, relativ nou în România, a fost creat pentru a sprijini salariații printr-un sistem suplimentar, susținut de angajatori și angajați deopotrivă.

Cum funcționează pensiile ocupaționale

Sistemul de pensii ocupaționale este reglementat prin Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu toate modificările și completările ulterioare. Acesta permite oricărei persoane aflate într-o relație contractuală de muncă să devină participant la un fond de pensii ocupaționale. Așadar, atât angajatorii, cât și angajații pot contribui, în baza unor protocoale sau a contractului colectiv de muncă, la constituirea unei pensii suplimentare pentru viitor.

Aderarea la o astfel de schemă este facultativă, dar aduce beneficii importante pe termen lung. Salariatul dobândește dreptul de proprietate asupra contribuțiilor plătite și asupra câștigurilor rezultate din investirea acestora după cel puțin trei ani de la aderare la fondul de pensii ocupaționale.

Cum se stabilesc contribuțiile

Contribuția la un fond de pensii ocupaționale se calculează ca un procent din câștigul salarial brut lunar al persoanei participante sau din veniturile asimilate acestuia. Acest sistem oferă flexibilitate, iar suma acumulată se constituie pe baza principiului contributivității, ceea ce înseamnă că pensia viitoare depinde direct de cât se economisește și investește pe parcursul anilor de muncă.

Pentru angajați, avantajul este clar: pensia ocupațională se adaugă la cea din sistemul public, asigurând un venit suplimentar după încheierea activității profesionale.

Obiectivele și beneficiile Pilonului IV

Prin crearea cadrului legislativ pentru pensiile ocupaționale, autoritățile au urmărit mai multe direcții importante. În primul rând, aceste fonduri oferă o pensie suplimentară obținută pe baza contribuțiilor, distinctă și complementară celei din sistemul public. În al doilea rând, încurajează salariații să dezvolte spiritul de economisire pentru bătrânețe, bazându-se pe constituirea și investirea unor sume noi.

Un alt obiectiv este susținerea sustenabilității financiare a sistemului public de pensii, prin reducerea presiunii asupra acestuia. Practic, dacă mai mulți români aleg să participe la Pilonul IV, statul va resimți o presiune mai mică atunci când vine vorba de acoperirea pensiilor din fondurile publice. În același timp, aceste contribuții devin și o sursă de capital pe piața internă, având efecte pozitive asupra economiei prin investițiile realizate.

De ce merită luat în calcul Pilonul IV

Chiar dacă participarea la un fond de pensii ocupaționale este opțională, avantajele pe termen lung sunt evidente. Sistemul oferă o siguranță suplimentară pentru perioada de pensionare, contribuind la o viață financiară mai echilibrată după încheierea activității profesionale. În plus, colaborarea dintre angajator și angajat creează un cadru stabil și responsabil, care sprijină nu doar individul, ci și economia în ansamblu.

Astfel, Pilonul IV se conturează ca o soluție de viitor pentru românii care doresc să își construiască o rezervă financiară sigură și predictibilă, fără a depinde exclusiv de pensia publică.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România
Gabriel Boldici a suferit un infarct. Fostul portar al Universității Craiova a fost transportat de urgență la spital
Gabriel Boldici a suferit un infarct. Fostul portar al Universității Craiova a fost transportat de urgență la spital
Casele capsule cu inteligență artificială, noua tendință imobiliară adusă din China
Casele capsule cu inteligență artificială, noua tendință imobiliară adusă din China
PlayStation Plus Extra și Premium: Jocuri noi în septembrie 2025, de la wrestling la un clasic Legacy of Kain, plus multe altele
PlayStation Plus Extra și Premium: Jocuri noi în septembrie 2025, de la wrestling la un clasic Legacy of Kain, plus multe altele
Cea mai scumpă casă din Statele Unite, scoasă la vânzare. Cum arată bijuteria arhitecturală în valoare de 300 de milioane de dolari FOTO
Cea mai scumpă casă din Statele Unite, scoasă la vânzare. Cum arată bijuteria arhitecturală în valoare de 300 de milioane de dolari FOTO
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat
Playtech Știri
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în piblic. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...