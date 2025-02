Ce spune Marcel Ciolacu despre dovezile care l-ar elimina pe Călin Georgescu din cursa prezidențială: „Adevărul trebuie spus cât mai repede”

Congresul PSD de duminică, 2 februarie, a adus numeroase clarificări, dar și unele surprize. Marcel Ciolacu și Crin Antonescu au vorbit în fața susținătorilor partidului despre viitoarele alegeri prezidențiale, dar și despre viziunea lui Călin Georgescu. Întrebat despre lucrurile care ar putea să îl elimine pe acesta din cursa prezidențială, premierul a evitat să ofere un răspuns clar.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a evitat să ofere detalii clare despre eventualele dovezi care ar putea duce la eliminarea lui Călin Georgescu din cursa pentru funcția de președinte al României. Întrebat pe această temă, Ciolacu a subliniat că nu este în măsură să facă publice astfel de informații, menționând respectarea principiilor unui stat de drept.

„Nu sunt cel îndreptăţit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptăţit să fac publice mai multe informaţii. Aşa funcţionează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică. Nu am vorbit pe scenă din poziţia de prim-ministru, am vorbit din funcţia de preşedinte al PSD. Am spus, când nimeni nu poate fi oprit arbitrar, trebuie să existe dovezi care să fie prezentate”, a declarat Marcel Ciolacu după Congresul extraordinar al PSD.